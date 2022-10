(Laval) Egor Sokolov a marqué un but, a récolté deux mentions d’assistance et a aidé les Senators de Belleville à venir de l’arrière pour prendre la mesure du Rocket de Laval 3-2, de façon in extremis, mercredi.

La Presse Canadienne

Après que Roby Jarventie eut nivelé la marque à 2-2 avec moins de cinq minutes à faire, Rourke Chartier a offert la victoire aux visiteurs en faisant mouche avec neuf secondes à jouer au troisième vingt.

Les Senators (3-2-1) ont inscrit leurs trois buts avec l’avantage d’un homme. Sokolov a ouvert la marque avec un tir précis dans la lucarne.

Jake Lucchini, membre du Rocket en 2020-21, a récolté deux aides dans la victoire. Le Blainvillois Kevin Mandolese a réalisé 31 arrêts.

Brandon Gignac a temporairement donné les devants au Rocket (1-4-1) en troisième période et s’est fait complice du but d’Anthony Richard en deuxième.

Cayden Primeau a repoussé 28 des 31 tirs en direction de la cage du Rocket.

Il s’agissait du premier duel d’une séquence de six à la Place Bell pour le Rocket. Il reprendra le collier vendredi soir pour sa première de deux parties — en moins de 24 heures — contre les Americans de Rochester.