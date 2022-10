Bonne nouvelle pour le Canadien : Joel Edmundson est manifestement tout près d’un retour au jeu.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Embêté par une blessure au dos qui l’a privé de tout le camp d’entraînement et des sept rencontres du CH cette saison, le vétéran de 29 ans s’est envolé mercredi après-midi en compagnie de son équipe en direction de Buffalo, premier arrêt d’un voyage de huit jours qui se poursuivra à St. Louis, au Minnesota et à Winnipeg.

Vêtu d’un chandail l’excluant de contacts sur la glace, Edmundson a pris part à deux entraînements complets cette semaine. Mercredi matin, son collègue Corey Schueneman a été cédé au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine. Comme il est inhabituel qu’un club voyage avec seulement six défenseurs en santé, on présume que le Manitobain sera rapidement à la disposition de ses entraîneurs pour sauter dans la mêlée.

Il ne fait aucun doute qu’à l’instant où il sera prêt à jouer, Edmundson sera inséré dans la formation. La défense montréalaise a jusqu’ici tenu le coup, mais la présence de quatre recrues en situation de match a déjà commencé à montrer ses limites.

Edmundson « paraît très bien sur la patinoire ; je suis sûr qu’il est prêt et fébrile de jouer », a estimé Kaiden Guhle après l’entraînement, mercredi. « Il apportera beaucoup de calme et de confiance à notre jeune groupe. Chaque fois qu’on peut avoir de l’aide, on la prend. C’est emballant de le voir revenir. »

On se demandera donc qui la présence d’Edmundson enverra dans les estrades. L’exercice peut sembler surprenant, sachant que cette unité défensive n’est pas une force du circuit, mais quelques éléments méritent qu’on s’y attarde.

David Savard peut dormir en paix. Stéphane Robidas, entraîneur des défenseurs du Tricolore, a salué mercredi sa « présence rassurante ».

Malgré leur jeune âge, Kaiden Guhle et Jordan Harris seront eux aussi fort probablement épargnés. Guhle joue systématiquement plus de 20 minutes par match et, avec Savard, il affronte les meilleurs trios adverses. Harris, lui, se démarque de plus en plus par sa fiabilité défensive. « Il prive l’adversaire de temps et d’espace », a analysé Robidas.

L’Américain a hérité de 25 minutes de jeu mardi soir dernier, après que Guhle eut été forcé de quitter le match en raison d’une blessure à l’oreille.

« Je me sentais préparé, a dit Harris. Tu dois être prêt à toutes les possibilités. »

Restent donc Johnathan Kovacevic, Arber Xhekaj et Chris Wideman. Des arguments existent pour et contre chacun d’eux. Parlons-en.

Kovacevic : pour

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Johnathan Kovacevic

« Il est bon défensivement, c’est un gros bonhomme ; il a un bon bâton, joue en désavantage numérique et bloque des lancers. C’est une belle addition. » Stéphane Robidas n’avait que de bons mots à dire au sujet de celui qui s’est joint au Canadien à la toute fin du camp d’entraînement. Avec Harris, il affronte généralement le deuxième trio adverse, une charge considérable pour un duo aussi vert. Il est par ailleurs droitier.

Kovacevic : contre

Il est maladroit. Sur le but gagnant du Wild, mardi, il n’a fait le poids ni contre Ryan Hartman ni contre Frédérick Gaudreau. La liste des compliments de Robidas pourrait également aussi s’appliquer intégralement au profil d’Edmundson.

Xhekaj : pour

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Arber Xhekaj

Incontestable surprise du camp d’entraînement. La robustesse qu’il apporte est inégalée en défense, possiblement dans toute l’équipe. Robidas, comme d’autres avant lui, a vanté la fluidité de son coup de patin pour un joueur de son gabarit.

Xhekaj : contre

Son inexpérience plus évidente que chez Harris et Guhle. Au cours des deux derniers matchs, son indiscipline l’a trahi.

Wideman : pour

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Chris Wideman

C’est, littéralement, la seule option viable du club en avantage numérique. Défenseur offensif pur, il est employé sur la première vague. Robidas aime aussi voir ce vétéran sur le duo de Xhekaj à forces égales. Et c’est un droitier.

Wideman : contre

Tout le reste. Malgré ses qualités humaines, Wideman peinerait à percer un top 6 ailleurs dans la LNH. Il dispute à peine 14 minutes par rencontre à cinq contre cinq.

En fait, si le choix ne se faisait qu’au mérite, c’est probablement Wideman qui écoperait. Contre le Wild, il a été particulièrement malmené. Et sa performance en avantage numérique n’est pas inspirante, à l’image de celle de ses coéquipiers d’ailleurs.

Retirer Kovacevic ou lui de la formation impliquerait toutefois d’envoyer un gaucher sur le flanc droit, une option dont ne raffolent pas tous les entraîneurs. Harris et Guhle ont tous deux joué du côté inversé pendant le camp des recrues ou le camp d’entraînement. Harris l’a aussi fait, dans le passé, à l’Université Northeastern et au Mondial junior. « C’est quelque chose que je pratique. Et je veux aider l’équipe de toutes les manières possibles. Je peux aussi devenir gardien, s’ils veulent ! », s’est-il esclaffé.

Changer les défenseurs de côté n’est pas tabou pour Stéphane Robidas. Lui-même un droitier, il a dû jouer à gauche dans trois équipes différentes pendant sa carrière sur la glace.

De toute façon, a-t-il rappelé, c’est à Martin St-Louis que reviendra la décision de trancher. Et on sait bien que l’entraîneur-chef ne craint pas les expériences hors norme.

C’est peut-être bien ce qu’il fera une nouvelle fois pour régler son problème. Un heureux problème, tout de même.