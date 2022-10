C’est bien beau, marquer six buts contre les Coyotes de l’Arizona. Face aux Stars de Dallas, ça risque d’être un petit peu plus compliqué.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Le Tricolore affrontera ce samedi l’équipe la plus chiche de la LNH. À peine six buts accordés en quatre rencontres. Le gardien Jake Oettinger est bien sûr en état de grâce, mais la défense devant lui ne donne pas grand-chose non plus.

Martin St-Louis a donc souligné à gros traits l’importance de passer le plus de temps possible en zone offensive. « Avoir la rondelle aura beaucoup de valeur, a résumé l’entraîneur-chef du Canadien. Il faut étirer le temps qu’on passe » en territoire adverse. « Il faut être patient », a-t-il ajouté, mettant en outre ses hommes en garde contre les jeux à haut risque. Cela étant, les Stars représentent une menace modérée à cinq contre cinq ; les Texans sont toutefois fort efficaces en avantage numérique jusqu’ici cette saison — 28,6 % d’efficacité.

« Ce sera un gros défi », a pour sa part estimé le défenseur David Savard, après l’entraînement matinal de son club. De fait, les Stars n’ont toujours pas perdu en 60 minutes depuis le début de la saison.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE David Savard

« Ils ont beaucoup d’expérience et de vitesse à l’attaque, a repris Savard. Ils ne nous laisseront pas beaucoup de temps. Il faudra s’en tenir à des jeunes simples et générer beaucoup de tirs au filet. »

Jake Allen sera le gardien partant du Tricolore.

Slafkovsky blessé

Absent de taille – littéralement et symboliquement –, Juraj Slafkovsky ne sera pas en uniforme contre les Stars. La recrue s’est blessée au « haut du corps » et son état sera réévalué « au jour le jour ». Rem Pitlick le remplacera dans la formation.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Rem Pitlick

Ce dernier a été laissé de côté au cours des trois derniers matchs de son équipe. Samedi soir, il retrouvera son complice Jake Evans sur le quatrième trio, que complétera Mike Hoffman.

Personne ne sera surpris d’apprendre que Pitlick était impatient d’obtenir sa chance — « j’adore le hockey, je veux jouer », a-t-il souligné. Il a aussi reçu des fleurs de son capitaine pour son attitude et sa présence dans l’entourage de l’équipe même lorsqu’il était à l’écart de la formation.

« Honnêtement, tous les gars qui ne jouent pas sont incroyables », a dit Suzuki, en référence surtout à Pitlick et à Michael Pezzetta, qui n’a toujours pas disputé de rencontre cette saison.

« Ils travaillent extrêmement fort, ils font du temps supplémentaire après les entraînements, et ils apportent de la bonne humeur même si c’est difficile d’être à l’écart quand l’équipe joue bien. »

Par ailleurs, le défenseur Joel Edmundson et l’attaquant Joel Armia, qui sont sur la liste des blessés, ont patiné avec leurs coéquipiers pour la première fois depuis un bon moment. Ils étaient vêtus de chandails les excluant de contacts, signe que leur retour au jeu n’est pas imminent.

Aucun des deux n’a encore disputé un match cette saison. Edmundson s’est blessé au dos tout juste avant le camp d’entraînement, et aucun échéancier n’a été révélé au public dans son cas. Quant à Armia, il s’est blessé au « haut du corps » pendant le calendrier préparatoire. Il a été établi le 10 octobre dernier qu’il raterait d’une à deux semaines d’activités.