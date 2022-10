Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Le Lightning tient le coup pour l’emporter 5-3 contre les Islanders

Nicholas Paul a devancé la sirène en fin de deuxième période et le Lightning de Tampa Bay a eu raison des Islanders de New York par la marque de 5-3, samedi soir.

Brayden Point a récolté un but et une mention d’aide pour le Lightning, qui a également vu Brandon Hagel, Corey Perry et Alex Killorn faire mouche.

Brian Elliott a bloqué 33 rondelles et il a enregistré une 268e victoire en carrière. Il a égalé Don Beaupre pour le 53e rang de l’histoire de la LNH à ce chapitre.

Matt Martin, Anthony Beauvillier et Ryan Pulock ont répliqué pour les Islanders. Ilya Sorokin a stoppé 21 tirs.

Paul a donné les devants 4-2 à l’équipe de Tampa Bay lorsqu’il a accepté une passe de Ross Colton pour faire scintiller la lumière rouge alors qu’il restait un dixième de seconde au deuxième vingt.

Le capitaine du Lightning, Steven Stamkos, a vu sa séquence de cinq matchs avec au moins un but prendre fin.