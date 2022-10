Il n’a jamais été repêché, est passé par l’ECHL et s’est établi dans la Ligue nationale à 26 ans. Mason Marchment n’a pas exactement le profil d’un attaquant prolifique, mais c’est ce qu’il est discrètement en train de devenir.

Guillaume Lefrançois La Presse

Marchment sera à l’œuvre samedi soir, avec les Stars de Dallas, face au Canadien. Il le fera en tant que membre du deuxième trio des Stars, mais surtout, à titre de meilleur compteur.

Avec six points (trois buts, trois passes), il a en effet repris là où il avait laissé l’an dernier. Avec les Panthers, il avait amassé 47 points en 54 matchs, mais la formation était « trop serrée sous le plafond » pour le ramener, dit-il.

Les Stars ont donc tenté leur chance, en lui offrant cet été une entente de 4 ans, bonne pour 4,5 millions de dollars par saison, à un joueur qui n’avait justement que cette saison-là comme preuve de son talent. Avant cette campagne 2021-2022, son expérience dans la LNH se limitait à 37 matchs. Dans la Ligue américaine, il avait disputé trois saisons complètes, n’ayant jamais amassé plus que 26 points en une campagne.

« J’ai dû grimper les rangs en tant que joueur de quatrième trio, ce qui m’a mené à être plus robuste et meilleur défensivement, a-t-il raconté, après l’entraînement matinal des Stars. Quand j’ai maîtrisé ça, j’ai pu me concentrer un peu plus sur l’attaque et là, je joue avec de très bons joueurs offensifs comme Tyler Seguin. »

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Mason Marchment (27) et Tyler Seguin (91)

Son gabarit de 6 pi 4 et 210 lb joue évidemment en sa faveur. « Pour un gars de sa taille, ses habiletés sont impressionnantes et c’est ce qui en fait un joueur spécial », estime Seguin, à ses côtés dans le vestiaire.

Pete DeBoer voit quant à lui une autre explication. « C’est un gars qui profite des confrontations désavantageuses, croit le nouvel entraîneur-chef des Stars. Si tu peux l’envoyer contre les défenseurs 5-6 et les troisième ou quatrième trios, c’est une confrontation que tu peux exploiter. Avant, il était un gars talentueux, bas dans la formation, qui profitait de ces confrontations. Maintenant, il joue dans les deux premiers trios et il continue à générer de l’attaque. »

Une tragédie

Marchment a vécu une tragédie cet été quand son père, l’ancien joueur Bryan Marchment, est mort subitement à Montréal à la veille du repêchage, le 6 juillet. Le paternel était recruteur pour les Sharks de San José.

Un relationniste des Stars nous a indiqué que Mason Marchment n’était pas encore prêt à discuter de ces évènements.

Son coéquipier Ty Dellandrea a lui aussi été touché par la tragédie puisqu’il vient du même secteur que les Marchment, en banlieue nord de Toronto. « On joue au golf ensemble l’été, je connais la famille et j’ai fait mon hockey mineur avec un de ses cousins », a-t-il décrit.

Dellandrea estime que les joueurs poussent tous pour Marchment, dans les circonstances.

« C’était vraiment épouvantable comme situation. Bryan était un bon gars et il adorait Mason. Donc on prend pour lui, on veut qu’il connaisse une bonne année. Son père le regarde d’en haut et il peut en être fier. »