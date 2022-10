Consultez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Le défenseur Dougie Hamilton a rompu l’égalité 33 après le début de la troisième période, Mackenzie Blackwood a réalisé 18 arrêts et les Devils du New Jersey ont pris la mesure des Ducks d’Anaheim 4-2, mardi.

Johnny Gaudreau a inscrit un but et une aide, Justin Danforth et Zach Werenski ont chacun marqué, et Gavrikov a ajouté une mention d’assistance avant son but gagnant.

Anders Lee, Zach Parise et Cal Clutterbuck ont aussi marqué pour les Islanders. Semyon Varlamov a repoussé 27 tirs et a décroché sa première victoire de la saison.

Oliver Wahlstrom a inscrit un doublé et les Islanders de New York ont battu les Sharks 5-2, mardi, portant la séquence de défaite du club de San Jose à cinq.

Les Sénateurs ont le dessus sur les Bruins

PHOTO MARC DESROSIERS, USA TODAY SPORTS Shane Pinto (57) célèbre un but de Artem Zub

Les Sénateurs d’Ottawa ont offert beaucoup de divertissement lors de leur première sortie à domicile, mardi, au terme d’une victoire de 7-5 contre les Bruins de Boston.

Le premier but de la saison de Mark Kastelic, inscrit en deuxième période, a été le but décisif, mais la fête s’est entamée bien avant le début de la rencontre.

Les célébrations ont commencé grâce à l’ancien capitaine des Sénateurs Daniel Alfredsson, qui a procédé à la mise au jeu protocolaire. La foule s’est enflammée et le bruit s’est amplifié lorsque la nouvelle vedette locale Claude Giroux a ouvert le pointage dans les premières minutes du match.

Les quatre trios ont contribué au succès des Sénateurs. Brady Tkachuk, Drake Batherson et Tim Stutzle ont chacun marqué un but et ont amassé deux aides. Shane Pinto et Artem Zub ont aussi touché la cible pour les Sénateurs (1-2-0).

Avant le début de la rencontre, les Sénateurs n’avaient marqué que trois buts lors de ses deux premiers matchs. Anton Forsberg a arrêté 26 tirs.

David Pastrnak et Patrice Bergeron ont assuré la riposte pour les Bruins (3-1-0) avec un but et deux mentions d’assistance chacun. David Krejci, Nick Foligno et A. J. Greer ont également fait scintiller la lumière rouge. Jeremy Swayman a réalisé 26 arrêts.

Lisa Wallace, La Presse Canadienne