C’est une chose d’entrer en zone adverse en possession de la rondelle. C’en est une autre de la garder.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Le Canadien l’apprend à ses dépens, cette saison. Et la solution devra arriver rapidement, car les Penguins de Pittsburgh, visiteurs au Centre Bell lundi soir, ne feront pas de cadeau au Tricolore. Aussi bien ne pas leur en donner non plus, en somme.

La statistique des revirements est imparfaite, car elle n’est pas mesurée de manière uniforme partout dans la LNH. Il n’empêche que le CH est déjà parmi les pires équipes de la ligue au chapitre des rondelles perdues cette saison – 15 par match, en moyenne. Ses deux pires élèves, en attaque, sont Nick Suzuki et Cole Caufield.

Le partage des tentatives de tirs (CORSI) donne quant à lui un indice de la possession du disque à cinq contre cinq. Trois fois en trois rencontres, les Montréalais ont perdu cette bataille. Leur meilleure performance jusqu’ici a été d’un peu moins de 48 %, samedi, contre les Capitals de Washington.

Les Penguins, eux, ont outrageusement dominé leurs deux duels cette saison, y compris le dernier contre le Lightning de Tampa Bay. Le gardien Samuel Montembeault n’a donc pas exagéré en parlant du « gros défi » qui se présente à son équipe.

« Il faut comprendre comment gérer la rondelle en zone offensive, a résumé l’entraîneur-chef Martin St-Louis après l’entraînement matinal. On ne passe pas assez de temps en zone adverse, on cherche à forcer les jeux. Notre jeu défensif est correct, mais on perd beaucoup d’attaques de l’autre bord. »

C’est pourquoi il souhaite que ses hommes « forcent » les Penguins « à se défendre ». « Ils ne peuvent pas marquer de leur zone », a-t-il imagé.

Monahan promu

Nick Suzuki a abondé dans le sens de son entraîneur en parlant de l’importance de mieux « protéger la rondelle », ce qui s’est révélé un « gros problème » dans cette jeune saison.

Sean Monahan sera appelé en renfort à la droite de Suzuki et de Cole Caufield sur le premier trio. Le vétéran a obtenu quelques présences sur cette unité samedi, et l’expérience se poursuivra lundi soir.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE John Tavares et Sean Monahan

« Il est très calme et sait où aller sur la glace, a souligné Suzuki sur son nouvel ailier. C’est un joueur intelligent qui a marqué beaucoup de buts dans cette ligue. »

« Il livre de bonnes batailles et protège bien la rondelle, a enchaîné Caufield. Il nous permettra de passer plus de temps en zone offensive. »

Suzuki et Caufield « voient le jeu à un très haut niveau », a renchéri Monahan. « J’espère les aider à produire », a-t-il ajouté.

Les 12 attaquants du Canadien seront les mêmes que samedi, mais les trios ont été rebrassés.

Evgenii Dadonov retrouvera Christian Dvorak et Brendan Gallagher sur une unité qui a passé beaucoup de temps ensemble au camp d’entraînement. Et une toute nouvelle combinaison réunira Jonathan Drouin à Kirby Dach et à Josh Anderson.

La recrue Juraj Slafkovsky, pour sa part, glisse sur le quatrième trio à la gauche de Jake Evans et de Mike Hoffman. Michael Pezzetta et Rem Pitlick étaient les réservistes à l’entraînement. En défense, les duos restent inchangés.

Après deux défaites de suite au cours desquelles son équipe n’a marqué qu’un but, St-Louis désirait « essayer autre chose sans tout changer ».

Un bébé pour Allen

Par ailleurs, Jake Allen était absent de l’entraînement matinal de son club, lundi, et il n’affrontera pas les Penguins de Pittsburgh en soirée. Il a toutefois une bien bonne excuse : sa conjointe a donné naissance au troisième enfant du couple, dans la nuit de dimanche à lundi.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Cayden Primeau, Samuel Montembeault et Jake Allen

Pour le remplacer, le Canadien a rappelé Cayden Primeau du Rocket de Laval. Celui-ci fera office d’adjoint à Samuel Montembeault, qui sera devant le filet contre les Penguins. Le Québécois obtient ainsi un deuxième départ de suite, après la défaite de 3-1 à Washington.

« C’est le fun, car je n’ai pas eu beaucoup de matchs hors concours, a-t-il rappelé lundi matin. C’est un gros défi encore, une excellente équipe. Je suis content de revenir et d’affronter ce challenge. »

Pour faire une place à Primeau dans la formation, le Canadien a cédé le défenseur Corey Schueneman au Rocket.