(Moncton) Les Wildcats de Moncton sont venus de l’arrière à deux reprises et ont infligé une première défaite en temps réglementaire aux Mooseheads d’Halifax, dimanche, au compte de 5-3.

La Presse Canadienne

Après avoir tiré de l’arrière 1-0 puis 2-1, les Wildcats (4-3-0) ont explosé avec quatre buts sans riposte pour prendre les commandes du match.

Étienne Morin, Cole Bishop, Miles Mueller et Alex Mercier ont touché la cible pour les Wildcats lors de la séquence offensive. Charles Beaudoin a été le premier buteur des locaux.

Preston Lounsbury et Adam Fortier-Gendron ont amassé deux aides dans la victoire.

Attilio Biasca a inscrit son troisième et quatrième filet de la saison dans la défaite alors que Jordan Dumais a aussi fait vibrer les cordages pour les Mooseheads (4-1-1).

Vincent Filion a stoppé 29 tirs en direction de la cage des Wilcats. Son opposant, Mathis Rousseau, a alloué cinq buts sur 26 tirs.

Voltigeurs 1 – Islanders 4

Malgré avoir concédé un but après seulement 1 : 34 de jeu, les Islanders de Charlottetown ont pris la mesure des Voltigeurs de Drummondville 4-1.

Lucas Romeo a inscrit un doublé pour les locaux.

Océanic 1 – Foreurs 3

Kale McCallum a inscrit un but et une aide et les Foreurs Val-d’Or ont défait l’Océanic de Rimouski 3-1.

Sea Dogs 0 – Tigres 7

Gabriel D’Aigle a repoussé 29 tirs, Thomas Belgarde a obtenu deux buts et une mention d’assistance et les Tigres de Victoriaville ont étrillé les Sea Dogs de Saint-Jean 7-0.