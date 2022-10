(Belleville) Jayce Hawryluk et Cole Reinhardt ont tous deux amassé un but et deux aides, menant les Senators de Belleville vers une victoire de 6-3 aux dépens du Rocket de Laval, samedi soir.

La Presse Canadienne

C’est toutefois Scott Sabourin qui a inscrit le but qui a fait la différence, brisant l’égalité de 3-3 alors qu’il restait 5 : 30 à écouler au troisième engagement.

Cédric Paré, Philippe Daoust et Jake Lucchini ont tous les trois récolté un but et une mention d’assistance pour les Senators (2-0-0).

Antoine Bibeau a repoussé 32 des 35 rondelles dirigées vers lui dans la victoire.

Pierrick Dubé, Alex Belzile et Gabriel Bourque ont répliqué pour le Rocket (0-1-1). Kevin Poulin a réalisé 30 arrêts dans une cause perdante.

Les Senators ont marqué deux buts en sept occasions en avantage numérique. La formation de Laval a été blanchie en quatre tentatives avec un homme en plus.