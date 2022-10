J’ai toujours contribué à l’avancement du hockey et je vais toujours le faire. Chaque fois que j’ai tenté de m’en éloigner, on dirait qu’il y avait un projet. Ici, il n’y avait pas de ligue et je me suis dit : on va ouvrir un centre. Ça faisait 20 ans qu’on en parlait.