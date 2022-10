Consultez les comptes-rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Steven Stamkos et Brayden Point ont riposté pour le Lightning, tandis que Brian Elliott a fait 39 arrêts.

Jeff Carter et Rickard Rakell ont été les autres buteurs des vainqueurs, tandis que Tristan Jarry a repoussé 34 tirs.

Danton Heinen et Bryan Rust ont marqué en supériorité.

Jake Guentzel a inscrit un but et une passe pour les Penguins, qui ont enfilé l’aiguille quatre fois au troisième engagement.

Sidney Crosby a récolté un but et trois points, samedi, guidant les Penguins de Pittsburgh vers un gain de 6-2 aux dépens du Lightning de Tampa Bay.

Complice du but de Pinto, Jake Sanderson a récolté son premier point dans la LNH. Ottawa l’a choisi cinquième au total en 2020.

Ilya Samsonov a fait 25 arrêts, n’étant battu que par Claude Giroux et Shane Pinto.

William Nylander et David Kampf ont obtenu les autres buts des Leafs.

Justin Holl a réussi le but déterminant avec 1 : 55 à disputer au troisième tiers, samedi, propulsant les Maple Leafs de Toronto vers une victoire de 3-2 contre les Sénateurs d’Ottawa.

Gustav Nyquist et Sean Kuraly ont tous deux fait bouger les cordages en 18 secondes au deuxième vingt pour les Blue Jackets, qui ont perdu leurs trois premières sorties de la campagne.

Ivan Barbashev et Jake Neighbours ont marqué dans un intervalle de 20 secondes au troisième engagement et les Blues de St. Louis ont triomphé 5-2 aux dépens des Blue Jackets de Columbus, samedi soir.

Noel Acciari (52) des Blues de St. Louis et Johnny Gaudreau (13) des Blue Jackets de Columbus

Les Islanders corrigent les Ducks 7-1

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS Le gardien des Ducks d’Anaheim John Gibson

Les défenseurs Scott Mayfield et Robin Salo ont tous deux marqué deux buts et les Islanders de New York ont corrigé les Ducks d’Anaheim 7-1, samedi soir.

Oliver Wahlstrom, Noah Dobson et Anthony Beauvillier ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Islanders, qui présentent une fiche de 5-0-2 à leurs sept derniers affrontements à domicile contre les Ducks.

Anders Lee a participé à trois buts des New-Yorkais alors qu’Ilya Sorokin a bloqué 22 lancers dans la victoire.

Sorokin a perdu son blanchissage quand Troy Terry l’a déjoué alors qu’il ne restait que 89 secondes à écouler en troisième période.

John Gibson a amorcé le match pour les Ducks et il a alloué cinq buts en 27 tirs. En relève, Anthony Stolarz a cédé deux fois en 11 lancers.

Dobson a marqué son 19e but en carrière. Seulement quatre défenseurs dans l’histoire des Islanders ont inscrit plus de buts que lui avant leur 23e anniversaire de naissance, soit Denis Potvin, Bryan Berard, Tomas Jonsson et Paul Boutilier.