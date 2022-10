(Arlington) Anthony Mantha est arrivé dans la LNH avec une réputation de marqueur redoutable. C’est ce qui arrive quand un joueur atteint les 50 buts non pas une, mais deux fois, dans les rangs juniors.

Guillaume Lefrançois La Presse

L’ancien des Foreurs de Val-d’Or souhaite maintenant atteindre les 30 buts pour la première fois de sa carrière dans la Ligue nationale. Il en compte déjà un à sa fiche après deux matchs, et tentera d’engraisser sa fiche samedi soir, à l’occasion de la visite du Canadien à Washington.

« C’est mon but, je ne mentirai pas. Est-ce que c’est réalisable ? Oui, si je suis en santé. Je dois juste rester en santé et y croire », a mentionné l’attaquant, lors d’une mêlée de presse intime avec trois journalistes montréalais, après l’entraînement matinal des Capitals.

Deux fois, Mantha a touché la cible au rythme d’un marqueur de 30 buts. En 2018-2019, le frère d’Élizabeth Mantha en a inscrit 25 en 67 matchs, puis l’année suivante, 16 en 43 rencontres. Dans les deux cas, les blessures ont fait dérailler ses plans. L’an dernier, c’est une opération à l’épaule qui a coupé court à ses plans ; il n’a disputé que 37 matchs.

Alors avant de penser aux 30 buts, le Longueillois se concentre sur un autre chiffre : 77. « Mon but est de jouer 77 matchs ou plus. C’est pas mal une saison complète. C’est une longue année, mais je me le souhaite, c’est certain.

J’ai pas mal travaillé sur mon épaule après l’opération, je me suis entraîné à Boisbriand cet été avec Stéph et Fano (NDLR : les préparateurs physiques Stéphane Dubé et Stefano Lanni). Les résultats ont été bons au camp. Je me sens en pleine forme. En espérant que ça reste comme ça. Anthony Mantha

L’autre chiffre

Si Mantha a ses objectifs personnels, l’amateur moyen de hockey, lui pense bien plus au chiffre 802. Mais que diantre vient faire l’indicatif régional du Vermont dans cet article, demanderont les plus malins ? Le chiffre 802 représente plutôt la cible à atteindre pour Alexander Ovechkin, afin qu’il déloge Gordie Howe du 2e rang de l’histoire de la LNH pour les buts. Il ne resterait plus que Wayne Gretzky (894) à rejoindre par après.

Ovechkin n’a pas encore touché la cible après deux matchs. Mais à voir comment il a battu Charlie Lindgren à l’entraînement, avec son fameux tir sur réception pris du haut du cercle des mises au jeu à gauche, il semble encore avoir le tour.

« Il suffit qu’il marque son premier but de l’année et la machine va être repartie, croit Mantha. Il en a scoré 50 l’an passé et je ne serais pas surpris qu’il soit à 50 ou proche du 50 encore cette année. »

PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alex Ovechkin

Ovechkin est toutefois privé de Tom Wilson, l’ailier avec lequel il a été le plus souvent jumelé ces dernières années. Wilson se remet d’une opération à un genou. Nicklas Backstrom n’a pas encore joué lui non plus cette saison, en raison d’une opération majeure à la hanche gauche.

Ovechkin a amorcé la saison avec Evgeny Kuznetsov au centre et Connor Brown, mais il disputera le match de samedi aux côtés de Dylan Strome, et de Brown. Les Capitals montrent une fiche de 0-2-0 et Peter Laviolette cherche déjà des solutions.

On veut générer plus d’attaque. On se tire souvent dans le pied, et parfois, tu le camoufles en marquant plus de buts que l’autre équipe. Mais on ne l’a pas fait. On essaie de corriger les choses qui nous ont fait mal et ainsi d’accorder moins de buts. Mais on doit créer plus d’attaque, 5 contre 5 et en avantage numérique. Essayons autre chose pour voir si ça fonctionne. Peter Laviolette, entraîneur-chef des Capitals de Washington

Les Capitals ne rajeunissent pas ; 13 des 18 patineurs attendus dans la formation contre le Canadien ont sont dans la trentaine, en plus du gardien Darcy Kuemper. De plus, parmi ces 18 patineurs, neuf peuvent devenir joueurs autonomes sans compensation l’été prochain. Autant de signaux qui devraient susciter une certaine pression de gagner dans la capitale américaine…

« Il y a une urgence de gagner, a tranché Laviolette. On n’est pas ici pour jouer des matchs, on est ici pour gagner des matchs. Cette équipe a connu du succès en saison pendant plusieurs années et le standard en ce moment est inacceptable. »

Cette pression n’était guère perceptible, samedi matin, quand Kuznetsov badinait avec Mantha en voyant les journalistes francophones débarquer dans le vestiaire. On verra samedi soir si elle se ressentira dans les performances des Capitals.