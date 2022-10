(Gander, Terre-Neuve) Les sourires étaient sur toutes les lèvres en ce jeudi matin, aux abords du Steele Community Centre. Les joueurs du Canadien et des Sénateurs étaient attendus par des centaines d’amateurs de hockey qui ont une rare occasion de voir de près des joueurs de la LNH.

Guillaume Lefrançois La Presse

Cole Caufield faisait bien sûr partie des joueurs sollicités. Un collègue l’a d’ailleurs aperçu en train de signer un autographe… sur le front d’un partisan ! « Je pense que c’est une première ! », a lancé Caufield en mêlée de presse.

Caufield y était, mais pas son comparse, Nick Suzuki. Ce dernier est resté à Montréal en raison d’une blessure au haut du corps, il n’affrontera pas les Sénateurs ni jeudi ni samedi. Pour le duel de jeudi, c’est Sean Monahan qui agira comme centre de Caufield.

Suzuki aura donc joué un seul des huit matchs préparatoires du CH. « Ce n’est pas idéal, a reconnu Martin St-Louis, après l’entraînement matinal du Tricolore. Même si tu passes du temps au gym, tu ne peux pas reproduire les exercices sur glace. Quand t’es absent, t’es en retard physiquement. Donc tu dois travailler fort pour ne pas être trop loin des autres quand tu reviens.

« Il y a de grosses chances qu’il soit en retard physiquement. C’est juste le gros bon sens », a-t-il ajouté.

Suzuki et Joel Armia, lui aussi blessé au haut du corps, seront-ils prêts à temps pour le début de la saison, le 12 octobre ? « Je pense que oui. Je n’ai pas entendu le contraire », a répondu le coach.

En attendant, les joueurs sont donc appelés à changer continuellement de partenaire de jeu, en partie en raison des blessures, mais aussi parce que St-Louis poursuit ses expériences. Ainsi, Brendan Gallagher et Christian Dvorak, que le coach disait aimer ensemble, seront séparés. Idem pour Rem Pitlick et Jake Evans, qui ont connu de bons moments lorsqu’ils évoluent au sein d’un même trio.

Remarquez que chez les Sénateurs aussi, on fera des expériences. D. J. Smith inversera en effet les centres de ses deux premiers trios. Le jeune Tim Stützle pilotera donc une unité avec Brady Tkachuk et Drake Batherson, tandis que Josh Norris sera flanqué de Claude Giroux et Drake Batherson.

« On sait ce que Norris peut faire avec Tkachuk et Batherson, a rappelé Smith. Mais on ne sait pas ce qu’il peut faire avec Giroux et DeBrincat. »

Cayden Primeau défendra le filet du CH. Il s’agira d’une quatrième présence pour lui au camp jusqu’ici. Il montre une moyenne de 5,02 et une efficacité de ,836. Il sera opposé à Anton Forsberg.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Cayden Primeau

Pour les Sénateurs, ce sera un troisième match de suite contre le même adversaire, puisque contrairement au CH, qui a affronté les Leafs lundi, les Sénateurs n’ont pas disputé d’autres matchs dans l’intervalle. St-Louis et Smith ont indiqué qu’ils se sont consultés avant cette série de matchs afin de connaître les intentions de chaque côté.

« J’ai parlé à Martin la semaine dernière, a indiqué Smith. On sait qu’on aura 75 ou 80 % de notre vraie formation, sinon plus, pour les deux derniers matchs. Ensuite, on ne s’affrontera pas avant un bout. Ça nous donne donc la chance de voir certains de nos joueurs contre un calibre plus élevé. »

Steak et quilles

Du reste, ce voyage est évidemment l’occasion pour les athlètes de briser leurs habitudes. Les joueurs du CH ont passé la soirée de mercredi aux quilles. Rafaël Harvey-Pinard a été le meilleur du groupe, selon Brendan Gallagher, tandis que Juraj Slafkovsky aurait multiplié les dalots, le pauvre.

« On essaie toujours de faire le plus de choses possible en début d’année, a rappelé Gallagher. Une saison de 82 matchs, c’est long. On va vivre beaucoup de choses ensemble, des hauts et des bas, donc c’est important qu’on crée un lien. »