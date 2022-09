(Montréal) Deux erreurs d’Evgenii Dadonov ont coulé le Canadien, jeudi soir au Centre Bell, mais ce n’est pas ça qui va faire oublier les éléments positifs démontrés par son trio, puisqu’il ne s’agissait que d’un match préparatoire.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Nate Schmidt a inscrit le but vainqueur avec 17,5 secondes à faire au dernier tiers et les Jets de Winnipeg ont défait le Tricolore 4-3.

Le Canadien a connu de bons moments en avantage numérique tout au long de la soirée, réussissant de beaux mouvements de rondelle.

Caufield s’est fait voler un but certain par Arvid Holm lors d’une attaque massive tôt en troisième période, mais ce n’était que partie remise pour le Tricolore.

Gallagher a créé l’égalité 2-2 à mi-chemin en troisième période quand les équipes évoluaient à quatre contre trois. Il a frappé au vol une rondelle bondissante. Caufield a ensuite placé le Canadien en avance à cinq contre quatre quelques instants plus tard, sur une passe de Gallagher.

Brad Lambert a ramené tout le monde à la case départ, profitant d’un revirement de Dadonov pour créer l’égalité 3-3 avec 3 : 29 à faire. Le but a été inscrit à quatre contre quatre.

Schmidt a ensuite tranché quand son long tir a dévié sur le bâton de Dadonov avant de faire bouger les cordages.

Le trio de vétérans composé de Dadonov, Christian Dvorak et Gallagher a été le plus menaçant à forces égales. Ils ont notamment généré trois occasions de marquer lors d’une même séquence en deuxième période.

« Je suis très content du match de la ligne à Dvorak, Gallagher et Dadonov, qui n’a pas été chanceux à la fin, a dit l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis. Ils ont joué avec de très bonnes intentions tout au long du match. »

Dvorak a amassé deux aides et a été 13-en-24 dans le cercle des mises en jeu. L’Américain âgé de 26 ans pourrait jouer un rôle clé dans les succès du Canadien comme deuxième ou troisième centre cette saison.

« Je crois avoir assez bien joué, a dit Dvorak. C’était mon premier match et j’ai encore de la rouille à chasser. Mais mes jambes ont tenu le coup. J’ai bien patiné. C’est un bon départ. »

Emil Heineman a encore une fois fait preuve d’un certain flair offensif, tandis que Kirby Dach a connu son meilleur match préparatoire.

Dach, acquis cet été des Blackhawks de Chicago, y est allé de belles poussées à l’attaque grâce à son coup de patin. Il a presque marqué en troisième période après un bel effort individuel.

« On peut voir ses habiletés, sa grande portée et son gros gabarit, sa touche et son coup de patin, a énuméré St-Louis en vantant les qualités du troisième choix du repêchage de 2019. Il a été bon sur les mises en jeu et ça aide l’équipe à commencer avec la rondelle.

« Il a été partout sur la glace, offensivement et défensivement. Et il va continuer à progresser au fur et à mesure qu’il intègre nos concepts et qu’il s’acclimate à ses coéquipiers. »

Dans un rôle de soutien, Xavier Simoneau a continué à démontrer une belle énergie lors de chacune de ses présences.

En défensive, Kaiden Guhle a continué de gagner des points. Il a d’ailleurs marqué le premier but du Canadien, profitant des largesses du gardien David Rittich.

« Il a l’air d’un joueur de la LNH. Il est confiant et physique, il bloque des tirs et patine bien, a dit David Savard, qui était le partenaire de Guhle. Il a tous les outils pour devenir un joueur de la LNH. C’est à lui de démontrer qu’il peut le faire, mais il a très bien fait ce soir. »

Arber Xhekaj a aussi dérangé l’adversaire avec de bonnes mises en échec. William Trudeau a aussi bien paru à son premier match préparatoire. Son partenaire de jeu Mattias Norlinder est possiblement le défenseur du Canadien qui a connu la moins bonne soirée, particulièrement dans son territoire.

Devant le filet, Jake Allen a été solide, repoussant 10 des 11 tirs dirigés vers lui en 30 : 24 de jeu. Cayden Primeau a pris la relève et a effectué 11 arrêts.

Du côté des Jets, Evan Polei et Cole Maier ont aussi touché la cible. Rittich a stoppé neuf des 10 tirs dirigés vers lui lors des deux premières périodes de jeu. Holm a réalisé 13 arrêts en troisième période.

Le Canadien jouera son prochain match préparatoire samedi, quand il rendra visite aux Sénateurs d’Ottawa.

Après la rencontre, le Canadien a annoncé que les attaquants Riley Kidney et Joshua Roy ont été cédés à leur équipe junior.