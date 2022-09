PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le défenseur Keith Yandle, qui détient la marque pour le plus grand nombre de matchs joués de façon consécutive, a annoncé mardi qu’il mettait un terme à sa carrière de 16 saisons dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse Canadienne

Le patineur de 36 ans a disputé 77 matchs avec les Flyers de Philadelphie la saison dernière, récoltant 19 points, dont un but. C’est le 25 janvier dernier, contre les Islanders de New York, que Yandle a relégué au second rang la marque de l’ex-porte-couleurs du Canadien de Montréal Doug Jarvis en disputant son 965e match d’affilée.

Sa séquence s’est arrêtée à 989 rencontres, alors que les Flyers l’ont laissé de côté le 2 avril pour un duel contre les Maple Leafs de Toronto.

Si la marque de Jarvis a tenu plusieurs décennies, celle de Yandle pourrait bien être battue dès cette saison, alors que l’attaquant des Golden Knights de Vegas Phil Kessel lancera la campagne 2022-23 avec 982 matchs consécutifs au compteur.

Natif de Boston, Yandle a été repêché au quatrième tour, 105e au total, par les Coyotes de Phoenix en 2005. Il a donné ses premiers coups de patin dans la LNH en 2006-07. En tout, il aura disputé 1109 rencontres avec les Coyotes, les Rangers de New York, les Panthers de la Floride et les Flyers.

Yandle a marqué 103 buts et ajouté 516 aides pour 619 points en carrière. Il a récolté 36 points (6-30) en 58 matchs éliminatoires.