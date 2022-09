Quelques semaines après la création officielle de la Force de Montréal, de la Première Fédération de Hockey (PHF), l’organisation a annoncé l’identité des entraîneurs qui se retrouveront derrière le banc de l’équipe.

Nicholas Richard La Presse

La Force a annoncé l’embauche de trois Québécois afin de guider cette nouvelle équipe. Peter Smith agira en tant qu’entraîneur-chef et il sera assisté par Pierre Alain et Katia Clément-Heydra.

Natif de Lachine, Smith a dirigé les Martlets de l’Université McGill pendant 20 ans. Il a remporté quatre championnats nationaux et trois fois le titre d’entraîneur-chef de l’année. Il compte aussi une vaste expérience sur la scène internationale. Il était derrière le banc d’Équipe Canada lors des conquêtes de 2006 et 2010 aux Jeux olympiques et lors de deux victoires aux Championnats du monde en 2007 et 2009.

« Avoir une équipe professionnelle de hockey féminin dans la ville et représenter toute la province est excitant pour les joueuses et les partisans. Nous avons un grand groupe de joueuses talentueuses et une organisation formidable, à commencer par des propriétaires très solidaires », a déclaré Smith par voie de communiqué.

De son côté, Alain a été l’entraîneur-chef des Ravens de l’Université de Carleton durant huit saisons. Pendant sa carrière, le Montréalais a aussi été impliqué dans le programme national, notamment dans le développement de la relève.

Pour sa part, Clément-Heydra a été entraîneuse associée à McGill. Elle est aussi passée par Hockey Québec, l’Université Bishop’s et le Collège André-Laurendeau. Avant de faire le saut derrière le banc, elle a joué pour les Martlets et les Canadiennes de Montréal, notamment, dans Ligue canadienne de hockey féminin.

« Le leadership de ce groupe est fort, leur expérience est sans pareille et ce qui m’excite le plus, c’est à quel point elles sont avides de compétition. Peter est l’un des plus grands esprits du hockey dans l’histoire du hockey féminin canadien, Pierre est un homme travailleur qui croit en notre mission, et Katia gravit rapidement les échelons de l’entraînement avec sa perspective unique de joueuse. Je suis fier de ce personnel d’entraîneurs et je leur fais confiance pour atteindre nos objectifs sur glace et hors glace », a indiqué le président de l’équipe Kevin Raphaël.