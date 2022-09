PHOTO RICK SCUTERI, ASSOCIATED PRESS

Les Blues de St. Louis ont offert une prolongation de contrat à l’attaquant Jordan Kyrou pour une durée de huit ans et 65 millions US. Il s’agit de la plus récente décision de l’organisation pour garder ses meilleurs jeunes joueurs à long terme.

Stephen Whyno Associated Press

Le directeur général Doug Armstrong a annoncé l’entente, mardi, exactement deux mois après que les Blues aient prolongé le contrat de l’attaquant Robert Thomas aux mêmes conditions. Le salaire de chaque joueur compte pour 8,125 millions au plafond salarial dès le début de l’entente et jusqu’en 2031.

Kyrou a établi des sommets personnels avec 27 buts, 48 passes et 75 points en 74 matchs la saison dernière. Il a amassé 47 points à ses 99 premiers matchs de saison régulière dans la LNH.

Thomas est âgé de 23 ans, tandis que Kyrou en a 24. Les quatre meilleurs défenseurs des Blues, Colton Parayko, Torey Krug, Justin Faulk et Nicky Leddy, sont également sous contrat pour au moins les quatre prochaines saisons, et le centre Brayden Schenn est sous contrat pour six autres années.

Armstrong a remodelé les Blues depuis qu’ils ont remporté la Coupe Stanley en 2019, le premier championnat de l’histoire de la concession. Le gardien et vainqueur de la coupe Jordan Binnington a signé à long terme, tandis que le capitaine de l’époque, Alex Pietrangelo, a quitté après avoir testé le marché des joueurs autonomes en 2020.

Deux grandes questions se posent toujours pour la direction avec des éléments clés de l’équipe championne : le centre no 1 Ryan O’Reilly et l’ailier Vladimir Tarasenko sont susceptibles de devenir joueurs autonomes après cette saison. O’Reilly considère faire partie du noyau à long terme, ce qui est beaucoup moins certain pour Tarasenko, qui a demandé un échange à l’été 2021, mais demeure pour l’instant à St. Louis.