Les plus récentes nouvelles au sujet de Carey Price sont toutes venues de Kent Hughes. Les partisans montréalais ont appris au cours des dernières semaines que le genou du célèbre gardien ne montrait aucun signe d’amélioration, qu’il raterait sans doute toute la prochaine saison, et que sa carrière était probablement terminée.

La Presse

Pour la première fois, le gardien du Canadien de Montréal s’est exprimé, par le truchement de son compte Instagram.

On y voit un chapeau de cow-boy derrière une plume, posés sur le tableau de bord d’un véhicule circulant sur une route campagnarde.

« Je veux remercier tous ceux qui m’ont appuyé ces dernières semaines, mois, et années. C’est un moment très émotif pour moi. Merci GO HABS GO. »

Price a été ajouté mercredi sur la liste des blessés à long terme. En toute logique, il pourrait y passer les quatre dernières années de son contrat, puisque le Canadien lui doit encore un peu plus de 31 millions de dollars. Somme qu’il ne recevrait pas en annonçant sa retraite.

Le Canadien compte pour l’instant trois gardiens de but avec un contrat à un volet : Jake Allen, Samuel Montembeault et Cayden Primeau.