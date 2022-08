PHOTO BO AMSTRUP, RITZAU SCANPIX VIA AP

(Herning) Sarah Fillier a touché la cible à deux reprises lors d’un gain du Canada de 4-1 contre la Suisse au Championnat mondial de hockey féminin, samedi.

Donna Spencer La Presse Canadienne

Blayre Turnbull a amassé un but et une aide et Emily Clark a aussi fait vibrer les cordages pour les Canadiennes au Kvik Hockey Arena à Herning, au Danemark.

Ann-Renée Desbiens a repoussé un mince total de sept tirs pour signer sa deuxième victoire du tournoi.

PHOTO BO AMSTRUP, RITZAU SCANPIX VIA AP Julia Liikala a été la seule à déjouer Ann-Renée Desbiens.

Sa vis-à-vis, Andrea Braendli, a stoppé 42 tirs dans la défaite. Alina Marti a mis fin aux espoirs de blanchissage de Desbiens en faisant scintiller la lumière rouge dans la dernière minute de jeu de la rencontre.

Le Canada (2-0-0) partage la tête du groupe A avec les États-Unis (2-0-0), elles ont chacune obtenu deux victoires. Les représentantes de l’Unifolié disputeront leur prochaine rencontre dans moins de 24 heures contre les Japonaises (0-2-0).

Malgré 66 arrêts de la part de la gardienne finlandaise Anni Keisala, les Américaines ont prévalu 6-1 plus tôt samedi.

Avec une victoire et une défaite à leur dossier, les Suissesses (1-1-0) se classent devant les Finlandaises (0-2-0).

Champion en titre de l’évènement à la suite de son triomphe à Calgary l’été dernier, le Canada conclura la ronde préliminaire contre les États-Unis, mardi.

La Suède a pris la mesure de l’Allemagne 4-3 dans un duel du groupe B, samedi également.

Le meilleur résultat de la Suisse au Mondial féminin a été une médaille de bronze en 2012. Deux ans plus tard, les Suissesses ont décroché le bronze aux Jeux olympiques de Sotchi, en Russie.

Le Canada a maintenu son dossier parfait de 16-0-0 contre la Suisse.

Les Suissesses ont été incapables de profiter de six avantages numériques alors que les Canadiennes ont raté leurs deux opportunités avec une patineuse de plus.