Pour les uns, Phil Kessel constitue une aubaine pour les Golden Knights de Vegas. Pour les autres, il s’agit d’une autre décision de dernière minute un peu déroutante pour un club qui ne semble plus avoir de plan.

Mathias Brunet La Presse

À bientôt 35 ans, Kessel vient de signer un contrat d’un an moyennant 1,5 million à Vegas, après une saison de 52 points avec les Coyotes de l’Arizona.

Les Golden Knights avaient un vide à combler à l’attaque depuis le départ de Max Pacioretty, cédé cet été aux Hurricanes de la Caroline sans rien obtenir en retour pour libérer de l’espace sur la masse salariale.

À un tel salaire et pour une telle durée, on ne peut évidemment pas crier au scandale. Mais quel sera son apport au sein des Golden Knights, écartés des séries éliminatoires l’an dernier pour la première fois de leur jeune histoire ?

La cinquantaine de points de Kessel est évidemment gonflée par le fait qu’il jouait pour une équipe lamentable. Il n’aurait pas joué 2 m 43 s en moyenne en supériorité numérique au sein d’un club de qualité, au deuxième rang chez les attaquants des Coyotes sur ce plan, derrière Clayton Keller et devant… Nick Schmaltz, Lawson Crouse et Nick Ritchie.

Malgré ses énormes carences défensives (seulement 3 % de ses mises en jeu en territoire défensif), on pouvait aussi le garder sur la patinoire dans des contextes où il n’aurait pas dû se retrouver si les Coyotes luttaient pour une place en séries.

Mais qu’importe, Kessel est le moindre de leurs soucis. Les Golden Knights, s’ils espèrent participer à nouveau aux séries, doivent se trouver un gardien de premier plan. Robin Lehner, l’élu au détriment de Marc-André Fleury, cédé aux Blackhawks l’été dernier sans rien ou presque en retour, une fois de plus pour libérer de l’espace sous la masse, est perdu pour la saison en raison d’une sérieuse blessure.

Vegas compte sur Logan Thompson et Laurent Brossoit pour l’instant. Thompson, 25 ans, jamais repêché, a connu une fin de saison intéressante, mais il compte seulement 20 matchs d’expérience dans la LNH et il a joué presque autant de matchs en ECHL que dans la Ligue américaine. Brossoit, 29 ans, est un auxiliaire de carrière.

Le DG des Golden Knights, Kelly McCrimmon, est digne de la ville qu’il représente. Il aime parier. Son plus important pari aura été Jack Eichel.

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS Jack Eichel (9)

Le deuxième choix au total du repêchage de la Ligue nationale derrière Connor McDavid en 2015 lui a coûté un de ses meilleurs espoirs, Peyton Krebs, un de ses bons attaquants, Alex Tuch, et un choix de première ronde en 2022, devenu le centre Noah Östlund, repêché au 16e rang par les Sabres.

Et pour maintenir la masse salariale sous le plafond, avec Eichel et son salaire annuel de 10 millions, il a fallu sacrifier Pacioretty, entre autres. L’ancien capitaine du Canadien avait été obtenu moyennant Tomas Tatar, Nick Suzuki et un choix de deuxième ronde en 2019 (transformé en choix de troisième ronde, Mattias Norlinder, et cinquième ronde, Jacob LeGuerrier).

Tatar, presque aussi productif à Montréal que Pacioretty à Vegas, avait coûté des choix de première, deuxième et troisième ronde un an plus tôt (Joseph Veleno a été repêché en première ronde par Detroit).

On ne perd pas toujours en pariant, évidemment. Les acquisitions de Mark Stone, Alex Pietrangelo, Chandler Stephenson et Alec Martinez ont payé.

Mais à trop pousser le risque, on peut aussi se brûler. Une ou deux autres saisons difficiles pourraient marquer la fin du régime actuel.