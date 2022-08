Kent Hughes a fait le point sur l’état de santé de son gardien vedette, jeudi, en plus d’annoncer l’acquisition de Sean Monahan. Mais plusieurs interrogations subsistent. Explications.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Le Canadien excède le plafond salarial : est-ce normal ?

Oui. En obtenant immédiatement la confirmation que Carey Price ne jouerait pas au début de la saison, et probablement pas du tout en 2022-2023, le Tricolore peut profiter du fait que son gardien sera placé sur la liste des blessés à long terme (LBLT). En vertu de ce procédé, l’équipe profitera d’un allégement qui lui permettra d’excéder le plafond salarial, établi à 82,5 millions, d’une valeur inférieure ou égale au salaire de Price : 10,5 millions. De fait, plus la masse salariale d’une équipe est près du plafond, plus l’allégement est important. Suivant cette logique, le salaire de Sean Monahan (6,375 millions) tombe à point nommé.

Cherchera-t-on un remplaçant à Carey Price ?

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Jake Allen

Non. En tout cas, pas tout de suite. Kent Hughes a été très affirmatif à ce sujet : ce sont Jake Allen, Samuel Montembeault et Cayden Primeau, même si ce dernier est toujours sans contrat, qui se disputeront les deux postes disponibles devant le filet du CH au camp d’entraînement. À moins qu’un des deux premiers se blesse, ou encore que lui-même connaisse un camp hallucinant, les chances de Primeau d’amorcer la saison à Montréal sont minces, puisqu’il peut encore être cédé au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, sans passer par le ballottage.

Quelles sont les conditions liées au choix de premier tour acquis des Flames ?

La transaction de jeudi, dans sa formulation officielle, se lit comme suit : « Le Canadien a fait l’acquisition de l’attaquant Sean Monahan et d’un choix conditionnel de premier tour en 2025 en retour de considérations futures. » Ne retenez pas votre souffle, vous ne verrez jamais la couleur de ces « considérations futures ». Quant au choix conditionnel, il a nécessité une explication de 687 mots dans le communiqué publié par le CH. Le fait que les Flames ne possèdent pas leur propre choix de premier tour en 2025, mais bien celui des Panthers de la Floride, et que ce choix soit déjà sujet à d’autres conditions, rend la situation infiniment compliquée. C’est pourquoi nous épargnons à nos lecteurs l’énumération des scénarios possibles. Les détails sont néanmoins disponibles ici :

Tous les joueurs de la formation sont-ils sous contrat ?

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kirby Dach

Non. Les agents de Primeau et du nouveau venu Kirby Dach sont toujours en négociation avec la direction du Canadien. Kent Hughes s’est dit « optimiste » d’en arriver à une entente avec les deux avant le camp d’entraînement ; dans sa longue carrière d’agent, il a toujours bouclé les dossiers de ses clients avant l’automne, a-t-il souligné. Le DG a par ailleurs affirmé qu’il explorait « différentes avenues » dans ces négociations. Sans trop s’avancer, on peut ici spéculer que ces « avenues » concernent le nombre d’années prévues aux contrats concernés.

Doit-on s’attendre à d’autres transactions d’ici le mois d’octobre ?

Peut-être, peut-être pas. Hughes n’a fermé aucune porte. Ce qu’on sait, toutefois, c’est qu’un surplus d’attaquants est déjà manifeste. À l’heure actuelle, 16 joueurs de centre et ailiers ont un contrat garanti de la LNH ou sont virtuellement assurés d’amorcer la saison à Montréal — Cole Caufield et Juraj Slafkovsky sont dans cette deuxième catégorie. Si Sean Monahan est employé au centre, Kirby Dach ou Jake Evans devra être muté à l’aile. Qu’importe, cela signifie que 12 ailiers se disputeront 8 places en vue du match inaugural du 12 octobre. On peut probablement rayer le nom de Paul Byron du lot, puisque sa rééducation ne semble pas réjouissante, mais il demeure que les jeunes attaquants qui espèrent faire le saut dans la LNH cette saison devront être parfaits au camp puisque les postes disponibles sont pratiquement inexistants.

Doit-on s’attendre à d’autres changements d’ici un an ?

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dvorak

Absolument. Avec Monahan, le Canadien dispose maintenant de quatre attaquants qui deviendront joueurs autonomes sans compensation en juillet 2023, les autres étant Jonathan Drouin, Evgenii Dadonov et Paul Byron. Le gardien Jake Allen sera lui aussi libre comme l’air à la fin de la prochaine saison. À l’exception de Byron, tous pourraient être échangés avant la date limite des transactions. D’autres joueurs réguliers de la formation — Josh Anderson, Christian Dvorak, Joel Edmundson… — pourraient eux aussi susciter de l’intérêt ailleurs. Les vacances ont été courtes, voire inexistantes, pour Kent Hughes depuis son entrée en poste, il y a bientôt sept mois. « J’ai appris il y a longtemps que des vacances pouvaient être interrompues », a-t-il dit en riant, jeudi soir. Manifestement, ce n’est pas au cours de la prochaine année qu’il attrapera beaucoup de repos.