(Nashville) Les Predators de Nashville ont consenti un contrat de deux saisons et 8 millions US à l’attaquant Nino Niederreiter, a annoncé le président des opérations hockey et directeur général de l’organisation David Poile jeudi.

La Presse Canadienne

Niederreiter, qui est âgé de 29 ans, a marqué 24 buts et récolté 20 mentions d’aide en 75 matchs la saison dernière avec les Hurricanes de la Caroline. Il a ainsi surpassé la barre des 25 points pour la cinquième fois en 12 saisons dans le circuit Bettman.

Le joueur de six pieds, deux pouces et 218 livres totalise 181 buts et 187 passes en 732 matchs en carrière dans la LNH avec les Islanders de New York, le Wild du Minnesota et les Hurricanes.

Le Suisse avait été sélectionné par les Islanders en première ronde, cinquième au total, lors du repêchage de la LNH en 2010.