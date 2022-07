Les Devils du New Jersey ont acquis le gardien Vitek Vanecek dans l’espoir qu’il devienne vraisemblablement leur gardien no 1 la saison prochaine. En conséquence, ils l’ont rémunéré à la hauteur de leurs attentes.

Stephen Whyno Associated Press

Vanecek et les Devils ont conclu un pacte de trois saisons et 10,2 millions US mardi, qui accaparera 3,4 millions sur la masse salariale de l’équipe jusqu’en 2025.

Après avoir évité l’arbitrage salarial, il obtiendra 3,55 millions la saison prochaine, soit un peu moins que son principal adversaire pour le rôle de no 1, Mackenzie Blackwood, qui écoulera la dernière saison de son contrat en 2022-23.

Les Devils avaient acquis les droits de négociation de Vanecek des Capitals de Washington au repêchage de la LNH en juin, après avoir échangé leurs rangs de sélection, dans l’objectif de compléter leur duo de gardiens. La formation du New Jersey avait offert le poste de gardien auxiliaire au Québécois Jonathan Bernier, mais sa carrière est en veilleuse à la suite d’une intervention chirurgicale à une hanche.

La dernière campagne de Blackwood a été écourtée par une blessure à un talon, et les Devils se sont assuré les services d’un gardien fiable en Vanecek. Le Tchèque âgé de 26 ans a présenté une fiche de 20-12-6 avec quatre jeux blancs, une moyenne de buts alloués de 2,26 et un taux d’efficacité de ,908 la saison dernière avec les Caps. Vanecek partageait alors le filet avec Ilya Samsonov.

Samsonov a accepté une entente d’une saison et 1,8 million des Maple Leafs de Toronto plus tôt cet été, et en conséquence les Caps ont transigé afin de s’assurer les services de Darcy Kuemper et Charlie Lindgren la saison prochaine.