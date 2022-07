On se doutait que ça s’en venait. On ignorait seulement quand. Et puis voilà, juste comme ça, le dossier est réglé : Jeff Petry n’est plus un membre du Canadien.

Nicholas Richard La Presse

Le défenseur de 34 ans, ainsi que l’attaquant Ryan Poehling, a été échangé aux Penguins de Pittsburgh, samedi après-midi. Le CH obtient en retour le défenseur québécois Mike Matheson et un choix de 4e ronde au repêchage de 2023.

Voilà plusieurs mois que le directeur général du Tricolore, Kent Hughes, affirme être ouvert à se départir de Petry. Ce dernier a d’ailleurs fait part de son intention de quitter pour des raisons familiales il y a un bon moment déjà.

« On était conscient que Jeff était dans une situation difficile avec sa famille et il y a toujours un risque dans ce contexte que Jeff ne soit pas en mesure de performer à son plein potentiel et on l’a vu à mon arrivée », a souligné Kent Hughes lors d’une rencontre avec les médias quelques minutes après l’annonce de la transaction.

Mais Hughes a toujours été très clair : Petry ne quitterait le Canadien pas à n’importe quel prix. Et aucune portion de son lourd salaire de 6,25 millions par année, auquel il reste d’ailleurs trois saisons, ne serait assumée par Montréal en cas de transaction. Encore jeudi, au lendemain de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le DG affirmait avoir reçu des offres pour le vétéran défenseur. Rien qui ne vaille la peine de passer à l’action, toutefois.

« Jeff est un défenseur important à nos yeux, avait-il mentionné. […] Si on va l’échanger, c’est pour gagner de l’espace sous le plafond salarial, ou encore pour obtenir un espoir qui pourrait nous aider dans le futur. »

Il faut croire que le DG a finalement trouvé ce qu’il cherchait.

Montagnes russes

Le passage de Jeff Petry à Montréal a été rempli de hauts et de bas. De joie et de frustration. Surtout ces deux dernières saisons.

Le défenseur acquis des Oilers d’Edmonton en 2015 a enchaîné quatre saisons consécutives de 40 points ou plus, de 2017 à 2021. Il a aussi obtenu six mentions d’aide en 20 matchs de séries éliminatoires en 2020-2021, quand le CH a atteint la finale de la Coupe Stanley.

Mais au retour de la saison morte, Petry n’était soudainement plus l’ombre du joueur qu’il avait été la saison précédente. En date du 12 janvier dernier, après 28 matchs, sa fiche allait comme suit : aucun but, deux aides, un différentiel de -7 et un temps d’utilisation en chute libre.

Après une défaite à Pittsburgh, à la mi-décembre, le défenseur avait même lancé que l’équipe n’avait « pas de structure ». Un commentaire perçu par plusieurs comme une flèche envers celui qui était alors l’entraîneur-chef, Dominique Ducharme.

Après la pause des Fêtes, le défenseur et sa conjointe ont aussi convenu qu’il était mieux que le joueur soit le seul de la famille à retourner au Québec. Sa femme est donc restée au Michigan avec leurs trois enfants, invoquant notamment dans une publication Instagram la lourdeur des mesures sanitaires au Québec et les lacunes du réseau de santé québécois.

Toujours est-il que l’arrivée de Martin St-Louis à titre de nouvel entraîneur-chef au début février a semblé redonner le sourire à Jeff Petry. Les performances du défenseur sont demeurées en dents de scie, mais ont semblé s’améliorer en mars, au retour de son partenaire Joel Edmundson. Il a terminé la campagne avec 6 buts et 27 points en 68 matchs.

Lors du bilan de fin de saison du Canadien, à la fin avril, Petry semblait avoir changé de discours, indiquant qu’il ne fermait pas la porte à un retour à Montréal. Il avait d’ailleurs été le joueur le plus élogieux à l’endroit de Martin St-Louis, affirmant que « ce qu’il a implanté [l’avait] aidé à retrouver son jeu ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jeff Petry

« Je vais prendre un pas de recul pour réfléchir, retourner auprès de mes proches et avoir une discussion avec eux », avait-il ajouté.

Petry aura finalement joué son dernier match avec le CH le 29 avril, face aux Panthers de la Floride.

Poehling tentera de s’établir ailleurs

Choix de première ronde des Canadiens en 2017, Poehling était un espoir prometteur.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Ryan Poehling

Le joueur de centre avait d’ailleurs inscrit un tour du chapeau à son premier match dans l’uniforme du Tricolore.

Cependant, l’Américain n’a jamais été en mesure de se tailler une place régulière dans la formation. Il aura finalement récolté 22 points, dont 13 buts, en 85 matchs dans l’uniforme tricolore.

Un Québécois s’amène

Natif de Pointe-Claire, Mike Matheson aura la chance de jouer à la maison. Le défenseur de six pieds et deux pouces a été un choix de première ronde des Panthers de la Floride en 2012.

Matheson a joué pendant cinq saisons à Sunrise avant d’évoluer dans la ville de l’acier pour deux saisons. En 417 rencontres dans la LNH, le gaucher de 28 buts a récolté 138 points en plus de maintenir un différentiel de -9.

Hughes et Matheson se connaissent depuis que le défenseur évolue au niveau midget AAA, puisque le DG du Tricolore était son agent avant qu’il accepte son nouveau poste en janvier.

« Matheson a beaucoup de qualités et il pourra bien remplacer un défenseur comme Petry », a précisé Hughes. Il a même ajouté que lorsqu’il a été repêché, les Panthers le voyaient comme étant leur futur Duncan Keith, en raison de son coup de patin et sa facilité à transporter la rondelle.

Le directeur général a expliqué que dans les pourparlers avec les autres équipes dans le dossier de Petry, il a toujours été question d’acquérir un défenseur en retour, qui peut jouer à temps plein et qui avait de l’expérience dans la LNH.

Il a aussi énormément vanté l’homme derrière le joueur de hockey. « C’est le genre d’individu que ça nous prend dans le vestiaire. […] Mike est un être humain cinq étoiles. »

Avec la collaboration de Guillaume Lefrançois et Katherine Harvey-Pinard, La Presse