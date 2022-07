(Seattle) Quelques jours avant sa glissade inattendue au repêchage de la LNH, Shane Wright a reçu une quantité anormalement élevée de textos et de messages vocaux d’une provenance inconnue sur son téléphone cellulaire.

Tim Booth Associated Press

Il s’attendait à certains d’entre eux, en provenance notamment de ses nouveaux coéquipiers du Kraken de Seattle. D’autres l’ont carrément jeté en bas de sa chaise, dont l’appel d’un certain Wayne Gretzky.

« Un numéro apparaît sur l’écran de mon cellulaire. “Allo ?” Il me répond : “Salut, Shane, c’est Wayne Gretzky.” C’était assez cool. », a évoqué Wright mardi.

Ç’a été un tourbillon d’émotions pour Wright depuis qu’il a été sélectionné au quatrième rang du repêchage de la LNH par le Kraken. Après des années passées à être considéré par de nombreux experts comme étant le premier choix incontournable de la cuvée 2022, le Canadien de Montréal, les Devils du New Jersey et les Coyotes de l’Arizona ont levé le nez sur lui.

Sa sélection n’était pas sans rappeler celle de Seth Jones en 2013 — la dernière fois qu’un premier choix fut aussi contesté. Wright a semblé jeter un regard assassin vers la table du Canadien après avoir finalement été sélectionné au quatrième rang, mais il a assuré que l’analyse de son langage corporel a été exagérée par plusieurs.

« J’essayais simplement de regarder vers la caméra, et j’imagine que leur table se trouvait tout juste derrière celle-ci, a mentionné Wright. Je comprends, je comprends que les gens puissent avoir été induits en erreur à ce moment-là. Mais je n’essayais pas de jeter un regard assassin en direction de la table du Canadien. »

Wright a poursuivi sa glissade jusqu’au Kraken — qui vient de connaître une première saison décevante dans le circuit Bettman —, qui croit avoir mis la main sur l’un des piliers qui lui permettront de connaître du succès d’ici quelques années.

Puis, il a reçu les textos de ses nouveaux coéquipiers, Jordan Eberle, Jaden Schwartz et Matty Beniers. Et l’appel inoubliable de « La Merveille ».

« C’est arrivé environ une heure après le repêchage. Il m’a appelé pour me dire de garder la tête haute, de continuer de travailler sans relâche, avec acharnement. Ça n’est pas ton rang de sélection qui est important, mais ta place dans l’échiquier et la ville, l’organisation pour laquelle tu joueras, a expliqué Wright. Il me répétait sans arrêt de garder la tête haute et de continuer à travailler, de façon à mériter ma place dans l’équipe, de façon à prouver que je serai un bon joueur dans cette ligue et que je serai capable d’avoir un impact. »

Wright pourra commencer à mettre en pratique les conseils que Gretzky lui a offerts cette semaine, dans le cadre du camp de développement du Kraken. Il sera l’une des têtes d’affiche du camp, en compagnie de Beniers.

Wright espère qu’il pourra convaincre ses patrons pendant ce camp de lui offrir une chance pendant le camp automnal, de façon à ce qu’il puisse suivre les traces de Beniers.