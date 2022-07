L’ancien entraîneur-chef des Red Wings de Detroit, Jeff Blashill, rejoint le Lightning de Tampa Bay en tant qu’entraîneur adjoint.

Associated Press

Le directeur général du Lightning, Julien BriseBois, a annoncé sa décision mardi. Blashill remplacera Derek Lalonde dans l’équipe de l’entraîneur Jon Cooper. Dans une incroyable ironie du sort, Lalonde avait été engagé pour remplacer Blashill à Detroit.

Blashill, 48 ans, était l’entraîneur des Red Wings au cours des sept dernières saisons, avec une fiche de 204-261-72. Detroit a raté les séries éliminatoires lors de six de ces sept saisons.

Avec le Lightning, Blashill se joint à un personnel qui comprend les entraîneurs adjoints Jeff Halpern et Rob Zettler, l’entraîneur des gardiens de but Frantz Jean et les entraîneurs vidéo Nigel Kirwan et Brian Garlock.

Le Lightning, deux fois champion en titre, a été détrôné le mois dernier par l’Avalanche du Colorado en finale de la Coupe Stanley.