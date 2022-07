Le temps de Cam Talbot avec le Wild du Minnesota semblait écoulé. Le voilà qui s’amène avec les Sénateurs d’Ottawa.

Jean-François Téotonio La Presse

En retour, l’équipe de la capitale canadienne envoie le gardien Filip Gustavsson au Wild.

Talbot, 35 ans, avait encore une année à écouler à son contrat qui le lie au Wild. Il devrait toucher un peu plus de 3,6 millions de dollars lors de la prochaine saison.

Un échange semblait dans les cartes depuis que l’agent du gardien, George Bazos, avait accosté le directeur général Bill Guerin, du Wild, lors de la soirée du repêchage à Montréal. Le clan Talbot en voulait au DG d’avoir offert un contrat de deux ans à Marc-André Fleury avec l’équipe.

Cet évènement avait été rapporté par Pierre LeBrun, du réseau TSN. Selon l’informateur, Bazos aurait mentionné que « Billy aura beaucoup de choses auxquelles réfléchir ».

De son côté, Mike Russo de The Athletic rapportait que Guerin aurait répliqué ainsi à Bezos : « Je n’ai rien à foutre du tout de tout ça (« I don’t have shit to do »). Cam Talbot est sous contrat. George peut dire ce qu’il veut. Mon équipe est prête et ainsi vont les choses. Nous pourrions avoir toutes les discussions du monde. Cam est un membre de notre équipe. On l’aime beaucoup. Tout ce qu’on essaye de faire, c’est de gagner. »

Quelques jours plus tard, Cam n’est plus un membre de l’équipe.

La saison dernière, le gardien ontarien a mérité 32 victoires en 49 matchs. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,77 et un pourcentage d’arrêts de ,911.

Avec Nicholas Richard, La Presse