Marc-André Fleury a signé un nouveau pacte de deux saisons avec le Wild du Minnesota, jeudi. Son acolyte Cam Talbot en veut apparemment un peu à ses patrons d’avoir donné une telle opportunité au Québécois.

Nicholas Richard La Presse

Du moins, cette signature lui fait réfléchir à ses options. Selon le journaliste Pierre LeBrun du réseau TSN, l’agent de Talbot, George Bazos, est allé rencontrer le directeur général du Wild Bill Guerin sur le plancher du Centre Bell lors de la troisième ronde du repêchage de la LNH. Bazos aurait affirmé que les deux clans « ont exprimé leurs positions » et que « Billy aura beaucoup de choses auxquelles réfléchir ».

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Cam Talbot

Talbot, 35 ans, a encore une année à écouler à son contrat qui le lie au Wild. Il devrait toucher un peu plus de 3,6 millions de dollars.

Pour sa part, rapporte Mike Russo du média The Athletic, Guerin a répliqué à Bezos : « Je n’ai rien à foutre du tout de tout ça (“ I don’t have shit to do ”). Cam Talbot est sous contrat. George peut dire ce qu’il veut. Mon équipe est prête et ainsi vont les choses. Nous pourrions avoir toutes les discussions du monde. Cam est un membre de notre équipe. On l’aime beaucoup. Tout ce qu’on essaye de faire, c’est de gagner. »

La saison dernière, le gardien ontarien a mérité 32 victoires en 49 matchs. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,77 et un pourcentage d’arrêts de ,911.