Émilie Castonguay savait qu’elle ne resterait pas longtemps une anomalie.

gemma Karstens-Smith La Presse canadienne

L’ancienne agent de joueurs est entrée dans l’histoire en janvier lorsqu’elle est devenue la toute première femme directrice générale adjointe des Canucks de Vancouver - et l’une des rares femmes travaillant dans un bureau de direction de la LNH.

« Parfois, un seul domino doit tomber en place et je pense que le plafond de verre a été brisé, a déclaré Castonguay. Et je savais qu’après cela, les vannes s’ouvriraient. »

Elle avait raison.

Lors du repêchage de la LNH, jeudi et vendredi, il y avait plusieurs femmes sur le plancher, dont cinq femmes assistantes au directeur général.

Cammi Granato, qui a rejoint la direction des Canucks en février, était assise à côté du directeur général de Vancouver, Patrik Allvin, discutant des joueurs et, à un moment donné, regardant une photo du ciel matinal envoyée par les enfants d’Allvin depuis leur maison en Suède. Castonguay s’est assise à côté du président des opérations hockey des Canucks, Jim Rutherford, étudiant attentivement la liste de l’équipe.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Cammi Granato

À la table des Maple Leafs de Toronto était assise Hayley Wickenheiser, promue mardi au poste de directrice générale adjointe du développement des joueurs. Meghan Hunter, des Blackhawks de Chicago, et Kate Madigan, des Devils du New Jersey, étaient également présentes sur le terrain après avoir été promues au poste de directrice générale adjointe au début du mois.

« Il y a eu des moments où je ne pensais pas que c’était une option pour les femmes. En grandissant, il n’y avait aucune représentation, alors je ne pensais pas que cela arriverait de mon vivant », a admis Granato.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Hayley Wickenheiser

Granato fait depuis longtemps tomber les barrières pour les femmes dans le hockey.

Elle a été capitaine de l’équipe américaine qui a battu le Canada pour remporter l’or aux Jeux olympiques de Nagano en 1998 et elle est la meilleure marqueuse de l’histoire de l’équipe féminine américaine. Granato et la Canadienne Angela James sont devenues les premières femmes à être intronisées au Temple de la renommée du hockey en 2010. Elle est ensuite devenue la première femme dépisteuse de la NHL lorsqu’elle a été engagée par le Kraken de Seattle.

« Je pense que la mentalité change et qu’on comprend est que les femmes sont qualifiées, a déclaré Granato. Avant, on disait : « Les femmes ne peuvent pas faire ce travail, elles ne sont pas qualifiées, elles ne connaissent pas le hockey », mais ce n’est pas vrai. »

Un peu partout

Les bureaux de direction ne sont pas le seul endroit où les femmes font leur entrée dans la LNH.

Le Canadien de Montréal a récemment engagé la triple médaillée d’or olympique Marie-Philip Poulin comme consultante en développement des joueurs et les Kings de Los Angeles ont ajouté la pionnière Manon Rhéaume comme conseillère aux opérations hockey. Dans la Ligue américaine de hockey, les Valley Firebirds de Coachella auront Jessica Campbell derrière le banc en tant qu’entraîneuse-adjointe au début de leur saison inaugurale.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Marie-Philip Poulin

Selon Meghan Hunter, la vague de femmes qui occupent des postes dans la ligue a commencé il y a longtemps.

« On pouvait presque la sentir. Le timing était tellement parfait et c’est tellement génial, a-t-elle déclaré. Je pouvais voir que cela se produisait, que nous commencions à faire tomber certaines barrières. Les femmes apportent des opinions diverses dans les différentes organisations et c’est vraiment génial que nous ayons enfin ces opportunités. »

À sa sortie de l’université du Wisconsin, Hunter avait envisagé de travailler dans les opérations hockey. Au lieu de cela, elle a travaillé derrière le banc, entraînant même Castonguay à l’Université de Niagara.

« Je me suis naturellement dirigée vers l’enseignement du hockey féminin et j’ai commencé dans cette voie, a déclaré Mme Hunter. Mon parcours n’a pas été linéaire. Je ne savais pas vraiment où j’allais après ma carrière de joueuse.

« J’ai simplement fait ce que j’aimais et j’ai travaillé très dur, et je suis reconnaissante que ces opportunités se présentent au moment où elles se présentent. »

La semaine dernière, la LNH a franchi une autre barrière lorsque les Sharks de San Jose ont engagé Mike Grier comme premier directeur général noir de la ligue.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Mike Grier

Il est « fabuleux » d’avoir plus de diversité dans les bureaux principaux, a déclaré le directeur général des Oilers d’Edmonton, Ken Holland, un dirigeant de longue date de la LNH.

« Pour amener les minorités et les femmes dans notre sport, vous pensez à toutes les joueuses de hockey de l’équipe canadienne, de l’équipe américaine et d’autres pays aussi, mais elles jouent au hockey depuis qu’elles sont petites filles, tout comme les petits garçons.

« Je pense donc que c’est une bonne chose pour notre ligue, et je m’attends à ce que cela continue de plus en plus. »

Les personnes qui accèdent à ces postes de la LNH les méritent non pas parce qu’elles cochent une case, mais parce qu’elles sont talentueuses, a déclaré Castonguay.

« Je l’ai dit depuis le début, pour moi, il s’agit simplement d’embaucher les bonnes personnes et les personnes les plus compétentes, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Et j’ai l’impression que c’est ce que nous faisons. Tant que la tendance se maintient et que nous le faisons pour les bonnes raisons, je suis tout à fait d’accord. »