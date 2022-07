PHOTO JEFF ROBERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Les Rangers de New York ont prolongé le contrat de l’attaquant Julien Gauthier d’une saison.

Associated Press

Le directeur général des Rangers, Chris Drury, en a fait l’annonce mardi.

Gauthier a marqué trois buts et ajouté quatre aides en 49 matchs cette saison, portant son total à cinq buts et 13 aides en 96 matchs avec les Hurricanes de la Caroline et les Rangers.

Le patineur de Pointe-aux-Trembles a disputé cinq rencontres avec les Hurricanes en 2019-20 avant d’être échangé aux Rangers, le 18 février 2020. Il avait été le 21e choix au total des Canes en 2016.