(Saint-Jean) Les Cataractes de Shawinigan ont annoncé qu’ils ne seront pas une proie facile à la Coupe Memorial.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Pierrick Dubé et Olivier Nadeau ont marqué dans un intervalle de 1 : 18 tôt en troisième période et les champions de la LHJMQ ont défait les Oil Kings d’Edmonton 4-3, mardi à la TD Station, lors du premier match des deux formations au championnat de la Ligue canadienne de hockey.

Perçus par plusieurs comme étant les négligés du tournoi, les Cataractes ont profité des largesses de Sebastian Cossa devant le filet des champions de la Ligue de l’Ouest.

Même si le choix de premier tour des Red Wings de Detroit en 2021, 15e au total, a réussi quelques coups fumants, il n’a pas très bien paru sur les buts des Cataractes.

S’il avait la vue voilée sur le filet égalisateur de Dubé à 5 : 37 du dernier tiers, Cossa a perdu l’équilibre et a été la source de son malheur sur le but vainqueur de Nadeau quelques instants plus tard.

À l’autre bout de la patinoire, Charles-Antoine Lavallée n’a pas connu sa meilleure soirée non plus, mais ses 25 arrêts ont fait la différence.

Xavier Bourgault a amassé un but et une aide, tandis que Jordan Tourigny a également touché la cible pour les Cataractes. Mavrik Bourque a récolté deux aides.

Chez les Oil Kings, Luke Prokop a accumulé un but et une aide. Tyler Horstmann et Cole Miller ont aussi fait bouger les cordages. Cossa a stoppé 31 tirs.

Les Oil Kings ont donc été incapables de mettre fin à la guigne des champions de la Ligue de l’Ouest à la Coupe Memorial. Les monarques de la WHL n’ont pas gagné en ronde préliminaire du tournoi depuis 2015. Ils ont compilé un dossier de 0-12 lors des quatre dernières éditions de la Coupe Memorial.

La troupe de Brad Lauer a dû se débrouiller pendant la majorité de la rencontre avec un attaquant en moins. Carson Golder a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour avoir donné de la bande à Maximilien Ledoux tôt en première période.

Mercredi, les Oil Kings affronteront les Sea Dogs de Saint-Jean. Ces derniers ont remporté le premier match du tournoi 5-3 face aux Bulldogs de Hamilton, lundi.