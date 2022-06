Martin St-Louis voulait poursuivre son travail à la barre du Canadien, et sans surprise, c’est ce qu’il pourra faire.

Richard Labbé La Presse

Le Canadien a confirmé mercredi matin que celui qui était entraîneur par intérim ne sera plus un entraîneur par intérim, mais bien un entraîneur à temps plein. C’est avec un nouveau contrat de trois ans en poche que St-Louis pourra se présenter au camp d’entraînement du Canadien, en septembre.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, mais le salaire des entraîneurs dans la position de St-Louis, ou dans une position similaire, oscille généralement aux alentours de trois millions de dollars par saison, le chiffre qui circule en coulisses dans ce cas-ci.

Mais peu importe, c’est un entraîneur très souriant qui a commenté la nouvelle mercredi matin. Les négociations n’ont pas été difficiles selon lui, parce que de toute évidence, ce retour était le souhait de tous au Centre Bell.

« Ce n’est pas que les négociations ont pris du temps, c’était plus une question de logistique, a expliqué l’ancien joueur vedette. J’ai passé du temps en famille, je suis allé au Michigan et à Nashville, Kent (Hughes) et Jeff (Gorton) étaient occupés aux Championnats du monde… Je ne voulais pas les stresser avec ça. »

St-Louis, embauché le 9 février à la place de Dominique Ducharme, a déjà hâte à la suite des choses, mais s’il faut bien lire entre les lignes, cette suite des choses pourrait prendre du temps.

« Un contrat de trois ans comme ça, ça donne du temps pour bâtir quelque chose… et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je crois qu’on a un peu de vent dans les voiles, on ne va pas repartir à zéro. L’idée, c’est de continuer à avancer.

« On va voir en septembre quelle sorte d’équipe on a sous la main. Je vais laisser les dirigeants faire leur travail et je vais préparer le camp. On veut continuer à bâtir notre culture, et donner la chance aux jeunes joueurs de progresser. Si on continue comme ça, le succès viendra. On veut pouvoir obtenir du succès à chaque saison et des fois, ça prend un peu de temps. »

À ce chapitre, peut-on croire qu’il serait réaliste pour les partisans que d’espérer une place en séries la saison prochaine ? « J’ai toujours eu ce but en tant que joueur… C’est un but qui est réaliste, mais il faut que les attentes soient réalistes aussi. »

St-Louis, 46 ans, s’embarque donc dans une aventure dont il ignore la trajectoire. Le Canadien aura des décisions d’importance à prendre cet été, il y aura un repêchage tout aussi important, et personne ne sait exactement de quoi aura l’air cette équipe en septembre.

Personne ne sait non plus qui sera le gardien numéro un.

« Je me prépare pour le camp, a-t-il répété. Si Carey Price peut jouer ou non, ça ne change rien à ma préparation. »

Ce qui semble plus certain, c’est que le Canadien ne va pas brûler les étapes afin de se lancer dans une course aux séries qui pourrait être néfaste à long terme. « Je ne sais pas encore quelles seront les attentes… mais est-ce que je veux vraiment gagner au détriment du développement des jeunes ? Non, je ne veux pas. Je ne peux pas prendre ce risque. »

Au sujet des présentes séries, et aussi de la position du Canadien par rapport aux Oilers ou à l’Avalanche par exemple, Martin St-Louis a bien admis l’évidence : le Canadien ne fait vraiment pas partie de ce groupe sélect. « Mais on peut dire qu’il y a 28 équipes qui accusent un retard (sur les quatre qui jouent encore)… alors on est une des 28. Est-ce que ça va prendre un an, deux ans ? Je ne le sais pas. »

Enfin, et de son propre aveu, Martin St-Louis allait toujours revenir à la barre du Canadien, et n’a pas été courtisé par d’autres. « Mais je pense que l’équipe bantam à mon gars, ils étaient bien intéressés par mes services ! »