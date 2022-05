(Edmonton) Jay Woodcroft traitait les séquences vidéo d’une équipe qui allait éventuellement produire plusieurs membres du Temple de la renommée.

Puis, tandis qu’il discutait de son travail d’analyste vidéo des Red Wings de Detroit, un emploi décroché à 28 ans à l’aube de la saison 2005-06, le Torontois d’origine s’est assuré de faire le plein d’informations.

L’une des choses qui a marqué Woodcroft fut de relever à quel point les athlètes à leur apogée — Nicklas Lidstrom, Pavel Datsyuk et Henrik Zetterberg en tête, à l’époque — avaient besoin d’encadrement dans une ligue aussi relevée que la LNH.

« Ils voulaient simplement s’assurer qu’ils obtenaient de bonnes informations, a-t-il dit. C’est ce que j’ai retenu des meilleurs athlètes à cette époque-là. »

Woodcroft, qui est maintenant l’entraîneur-chef par intérim des Oilers d’Edmonton, une équipe menée par des joueurs surdoués tels que Connor McDavid et Leon Draisaitl qui est sur le point d’accéder au carré d’as pour la première fois depuis 2006, croit que la façon de livrer un message aux joueurs a évolué, tout comme le sport d’ailleurs.

Mais la soif d’information est toujours là.

« Les meilleurs joueurs au monde veulent encore être aiguillés — ils veulent de bonnes informations, a ajouté Woodcroft. Je veux m’assurer de leur communiquer les bonnes choses, et m’assurer que les informations qu’ils reçoivent soient utiles.

« Et celles qui ne le sont pas sont éliminées », a-t-il ajouté.

Woodcroft a appuyé sur les bons boutons depuis son arrivée dans la capitale de l’Alberta, il y a trois mois et demi.

Après avoir été promu de son poste d’entraîneur-chef du club-école de la Ligue américaine de hockey à Bakersfield, en Californie, le 10 février, à la suite du congédiement de Dave Tippett par les Oilers, l’homme âgé de 45 ans a compilé une fiche de 26-9-3 pour conclure le calendrier régulier.

L’approche positive et minutieuse de Woodcroft a capté l’attention d’une équipe qui, malgré ses super-vedettes, s’est souvent dégonflée dans les moments importants. C’est ce qu’a admis McDavid, dont les Oilers mènent leur série de deuxième tour 3-1 contre les Flames de Calgary et pourraient passer en finale de l’Association Ouest dès le match no 5 jeudi à Calgary.

« C’est rafraîchissant, a convenu le hockeyeur étoile âgé de 25 ans, qui domine la colonne des marqueurs des séries éliminatoires avec 25 points en 11 rencontres. Il a transmis beaucoup d’énergie et de passion à notre groupe. Il nous a motivés. Son message nous rejoint tous.

« Nous sommes sur la même longueur d’onde », a-t-il poursuivi.

Le gardien Mike Smith a même salué les talents de communicateur de Woodcroft, et sa capacité à synthétiser l’information.

« “Woody” a fait un travail remarquable, a-t-il confié. C’est un entraîneur pointilleux, qui sait comment faire passer son message, et qui est très clair avec l’objectif à atteindre.

« Tout le monde sait ce qu’il a à faire », a-t-il conclu.

Smith a ajouté que Woodcroft est humble, mais qu’il explique en grande partie les succès des Oilers.

« Il a fait un travail extraordinaire pour relancer notre saison, et nous placer en position de connaître du succès, a-t-il dit. C’est maintenant aux joueurs de faire leur part. »

C’est ainsi que les partisans des Oilers peuvent rêver aux plus grands honneurs, après des décennies de marasme.