(Rochester, NY) La vengeance est un plat qui, comme un restant de pizza de la veille, se mange froid. Jean-Sébastien Dea espère obtenir la sienne — sa vengeance, pas sa pizza de la veille — mercredi soir.

Guillaume Lefrançois La Presse

Dea et le Rocket de Laval tenteront en effet d’éliminer les Americans de Rochester et ainsi passer en finale de l’Association de l’Est. Le Rocket mène la série 2-0 et comme c’est un format 3 de 5, les Lavallois pourraient en finir dès mercredi.

Pour Dea, ce serait l’occasion d’envoyer ses anciens patrons en vacances. Le Québécois de 28 ans a joué deux saisons, de 2019 à 2021, dans l’organisation des Sabres de Buffalo. Il a passé l’essentiel de son temps avec le club-école à Rochester et n’a eu droit qu’à quatre matchs avec les Sabres.

« Ça serait le fun. Ce n’est pas par rapport [à Rochester], mais ça serait le fun de le remettre dans la face de Buffalo », a lancé Dea, au terme de l’entraînement matinal au Blue Cross Arena.

« Ce n’est pas nécessairement une crotte sur le cœur. Dans la vie, quand t’as vécu un scénario difficile… Ce n’est pas de leur remettre dans la face, mais de leur prouver qu’ils ont eu tort. C’est de leur montrer que j’étais capable de faire de belles choses et qu’ils auraient pu avoir quelque chose de bien. Mais ça fait partie du hockey et je comprends ça. »

Si on se fie aux combinaisons observées à l’entraînement, Dea devrait de nouveau piloter un trio avec les espoirs Jesse Ylönen et Rafaël Harvey-Pinard comme ailiers. En fait, la formation lavalloise demeurera inchangée, ce qui inclut évidemment Cayden Primeau, intraitable depuis le début des séries. Il montre une fiche de 5-1, une moyenne de 1,65 et une efficacité de ,949 ce printemps.

« Je le sens confiant. J’essaie de ne pas trop lui parler et de le laisser dans sa bulle, a admis l’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle. Quand un gardien est confiant comme ça, t’essaies de le laisser faire ses petites affaires. Mais la manière dont il contrôle les retours, qu’il joue avec la rondelle, il a beaucoup de confiance. »

Pas de retour et une surprise

Parlant de gardien, ce sera de nouveau Aaron Dell devant le filet de Rochester. Le vétéran connaît des séries difficiles avec une moyenne de 3,54 et une efficacité de ,878. En deux matchs contre Laval dans cette série, il a cédé 7 fois sur seulement 52 tirs.

Seth Appert, le charismatique pilote des Americans, a indiqué que le gardien Ukko-Pekka Luukkonen était « très près » d’un retour, mais que ce ne sera pas pour mercredi. Le Finlandais de 23 ans, choix de 2e tour en 2017, est vu comme un espoir intéressant des Sabres devant le filet et a même eu droit à neuf matchs dans la grande ligue cette année. Mais en attendant, Rochester devra trouver une façon de gagner avec Dell, un ancien des Sharks.

La relance des Americans passe aussi par un réveil offensif. Le jeune Jack Quinn, 8e choix au total en 2020, ne compte que deux passes en neuf matchs, et toujours aucun but, après avoir empilé 61 points en 45 matchs en saison. Mais Quinn a obtenu huit tirs au but au dernier match et Appert estime qu’il aurait pu marque « quatre buts ».

« Parfois, quand un gardien joue bien, les bonds lui sont favorables. Jack a battu Primeau, mais la rondelle a touché le manche de son bâton. Ces jeux-là finissent par s’accumuler. »

Enfin, notons que les Americans seront privés du vétéran Ben Holmstrom, suspendu mardi pour deux matchs pour un coup à la tête du défenseur du Rocket Mattias Norlinder. L’incident est survenu à la fin du premier match de la série, mais étrangement, la sanction est tombée au lendemain du deuxième match. Holmstrom aurait donc pu participer au match numéro 2 (Appert l’a simplement laissé de côté).

« Je n’aime pas le fait que ce soit sorti après le match suivant, a affirmé Appert. Ça ne devrait pas se passer comme ça, ni pour le joueur, ni pour nous. J’aurais pu l’employer au dernier match même en sachant qu’une suspension était possible. Ça n’a pas de sens. »

Formation attendue du Rocket