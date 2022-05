Si suffisamment de joueuses acceptent de s’engager avec l’équipe, le programme de hockey féminin du cégep de Saint-Laurent sera sauvé et les Patriotes seront en action l’automne prochain, a confirmé une porte-parole de l’institution à La Presse.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Une douzaine de hockeyeuses auraient déjà annoncé être prêtes à reprendre le collier.

La fin du programme annoncée la semaine dernière avait fait grand bruit dans le petit monde du hockey québécois. Le collège avait invoqué ses difficultés à recruter des joueuses et à pourvoir des postes vacants derrière le banc, dans un contexte où la première division féminine du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) devait passer le nombre d’équipes de sept à six en 2023. Cette décision avait été prise conjointement avec Hockey Québec en 2019.

Différents médias ont également décrit, au cours des derniers jours, des relations difficiles à l’interne au sein même des Patriotes, notamment des tensions entre les joueuses et l’ex-personnel d’entraîneuses. La volonté du directeur sportif Hugo Lamoureux de prioriser l’embauche d’un homme comme entraîneur avait également été très mal reçue.

Plusieurs voix s’étaient élevées contre le gâchis que représentait la fin d’un programme établi et respecté, à plus forte raison au moment même où le Comité sur l’avenir du hockey québécois vient de déposer un rapport dans lequel il souligne à gros traits l’importance de développer le hockey féminin dans la province. Caroline Ouellette, multiple médaillée olympique et ancienne joueuse des Patriotes, avait notamment vertement critiqué le fil des évènements. Des joueuses ont également raconté avoir senti qu’on les avait laissé tomber.

Les choses ont toutefois bougé rapidement au cours de la dernière semaine. Selon une information diffusée lundi dernier par Radio-Canada, la décision de réduire le nombre d’équipes en première division aurait été. Et La Presse a pu confirmer auprès du cégep que tout était en place pour que le programme survive.

Daniel Continelli, qui a été entraîneur-chef des Patriotes pendant 11 ans, a communiqué avec Danielle Malkassoff, directrice des Services aux étudiants et des Communications du cégep. Il a offert de reprendre du service, offre qui a été acceptée.

Mme Malkassof et M. Continelli ont donc rencontré un groupe de joueuses et de parents mardi soir. Selon Mme Malkassof, 12 d’entre elles ont d’emblée confirmé qu’elles étaient prêtes à rebâtir les ponts et à rejoindre les Patriotes. Cinq autres sont toujours incertaines et doivent confirmer leurs intentions au cours des prochains jours.

Le chiffre magique à atteindre est de 16. « Dès qu’on a 16 étudiantes, le programme repart », confirme Danielle Malkassof.

Afin de ne pas mettre la destinée du programme entre les seules mains des joueuses indécises, un effort de recrutement additionnel est en cours, dit-elle, rappelant que la décision de « mettre sur pause » le programme n’avait pas été prise de gaieté de cœur.

« Si cette tempête a permis de mettre l’accent sur le hockey féminin et qu’ultimement, les joueuses peuvent jouer, je serai content que ç’ait servi à ça », ajoute la directrice.

Le dossier a rapidement rebondi à Québec. Radio-Canada écrivait lundi que le cabinet de la ministre déléguée à l’Éducation et responsable des Sports et des Loisirs, Isabelle Charest, avait appliqué de la pression sur le cégep pour que sa décision initiale soit infirmée.

Les députés libéraux Christine St-Pierre, Enrico Ciccone et Marwah Rizqy doivent également tenir un point de presse devant l’établissement ce mercredi après-midi, en compagnie de figures connues du hockey féminin au Québec et d’ex-joueuses des Patriotes.

Au RSEQ, on rappelle prudemment qu’on ne souhaite voir aucun programme disparaître, mais qu’on attend toujours que le cégep de Saint-Laurent présente un plan clair avec un nombre de joueuses suffisant avant de se prononcer sur la suite des choses. « C’est vraiment eux qui gèrent le programme », insiste Stéphane Auger, responsable du développement et des opérations hockey au RSEQ. Réintégrer les Patriotes à la ligue dès 2022-2023 ne serait pas très complexe, laisse-t-on toutefois entendre, dans la mesure où la formation en faisait partie il y a 10 jours à peine.