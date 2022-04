La prochaine fois que les Capitals de Washington visiteront Montréal, le Québécois Hendrix Lapierre souhaite être de la partie.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

« C’est sûr que j’aimerais ça être là. C’est mon but pour l’année prochaine », a lancé l’attaquant de 19 ans, joint au téléphone par La Presse alors que l’équipe qui l’a repêché était en visite à Montréal pour affronter le Canadien.

Lapierre a causé une surprise l’automne dernier en obtenant une place au sein de l’alignement pour le début de la saison des Capitals. Il a passé un mois avec l’équipe, disputant six matchs et inscrivant son premier but en carrière à son tout premier match. Un scénario de rêve.

Le 10 novembre, les dirigeants des Capitals ont décidé de retourner leur choix de premier tour en 2020 à son équipe junior, le Titan d’Acadie-Bathurst, dans la LHJMQ. Comme d’autres joueurs qui ont eu le même parcours, Lapierre a eu besoin d’un moment avant de se réadapter au jeu du niveau junior majeur.

« Je m’en étais fait parler de ce gap-là et on dirait que, dans ma tête, je me disais : au bout du compte, c’est juste du hockey, ça devrait bien aller, raconte le principal intéressé. Évidemment, il y a eu quelques matchs où ça n’a pas super bien été. Je ne sais pas vraiment ce que c’était. Peut-être le niveau de jeu, ou juste l’excitation d’avoir été à Washington qui descendait un peu. »

Les dirigeants du Titan, qui ont acquis Lapierre des Saguenéens de Chicoutimi pendant la saison morte l’été dernier, ne s’en inquiétaient pas plus qu’il le faut. « Tout le monde passe par là, surtout après un long séjour comme ça dans la Ligue nationale », affirme le directeur général, Sylvain Couturier.

Il s’est replacé rapidement. Depuis les Fêtes, c’est un joueur d’exception. Sylvain Couturier, directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst

Le jeune attaquant a tout de même inscrit quatre points à ses cinq premiers matchs avec le club des Maritimes, sérieux aspirant à la Coupe du Président cette saison. Ça lui a pris « deux ou trois semaines », dit-il, avant de retrouver pleinement son rythme.

« Je veux aider mon équipe à gagner et sentir que j’ai un certain impact. En revenant à Bathurst, c’est sûr que je me suis mis beaucoup de pression, explique-t-il. C’est quand je me mets cette pression-là que, parfois, ça ne va pas super bien. C’est quand je joue la tête libre et que j’y vais avec le flow que ça va le mieux. »

Constance

Lapierre compte 49 points (19 buts et 30 mentions d’aide) en 36 rencontres cette saison. Il a raté deux semaines d’activités au début du mois d’avril en raison d’une blessure au bas du corps qu’il traînait depuis un mois. Quand on lui demande s’il est satisfait de son rendement jusqu’à maintenant, il hésite.

« Oui et non, répond-il en toute franchise. Je trouve que j’ai de bonnes séquences, mais je veux essayer d’être plus constant. J’ai eu un mois de mars difficile. C’est beaucoup de hauts et de bas. Avec l’équipe, ça va super bien, on gagne. C’est super le fun. Mais personnellement, je pense que je peux être meilleur sur la glace.

« Je ne dirais pas que je suis déçu de ma saison, loin de là, mais je pense qu’il y a encore un step que je peux atteindre et que je n’ai pas encore atteint. […] Je suis confiant que je vais le faire. »

Couturier, lui, ne se fait pas prier pour encenser son acquisition.

« C’est un leader. C’est un gars qui prêche par l’exemple. C’est le premier à l’aréna, le dernier parti. Il agit comme un pro. Sa préparation est exceptionnelle. […] Sur la glace, c’est Hendrix. C’est un gars avec un talent supérieur à la moyenne. »

Difficile, mais réalisable

Lapierre a vécu l’expérience de la Ligue nationale. Six mois plus tard, ses souvenirs de ses deux mois avec les Capitals sont encore limpides.

« Mine de rien, c’est une partie de ma vie qui a été vraiment importante, où j’ai réussi à accomplir des choses que je pense que personne ne me voyait accomplir, laisse-t-il entendre. J’y pense parfois. Mon focus est à 100 % avec Bathurst, mais parfois, je revois le but. Ç’a été un moment très spécial et deux mois remplis d’émotion. »

Le Gatinois reste à l’affût de ce qui se passe du côté des Capitals cette saison, il regarde les matchs. Et des gens du département du développement sont entrés en contact avec lui à plusieurs reprises. « J’apprécie beaucoup. Quand tu reçois des textos, tu sens que tu fais partie de l’organisation. »

Alors que le Titan pointe au quatrième rang du classement général, le jeune attaquant a actuellement les yeux rivés sur son objectif : la Coupe du Président. Puis, aussitôt l’été arrivé, il s’entraînera avec comme mission de jouer pour les Capitals à temps plein dès la saison prochaine.

Est-ce que ça va être facile ? Non. Est-ce que c’est faisable ? Je pense que oui. Hendrix Lapierre

Couturier nous rappelle à juste titre que le jeune homme a été à l’écart du jeu pendant presque la totalité de la saison à son année de repêchage, en 2019-2020, après une troisième commotion cérébrale en huit mois. Il n’a disputé que 19 matchs cette saison-là. Puis, en 2020-2021 il n’a joué que 21 matchs en raison de la COVID-19. Il a malgré tout réussi à faire sa place avec les Capitals à seulement 19 ans.

« Ça en dit beaucoup sur son talent, témoigne le DG. Je ne suis pas inquiet pour lui, je pense qu’il va arriver à ses fins. Je pense qu’il va jouer à Washington plus tôt que tard. »