À l’occasion du Secret Dream Gap Tour organisé par l’Association des joueuses de hockey professionnelles (PWHPA), les médaillées d’or olympiques Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens, Mélodie Daoust et Laura Stacey ont rencontré les médias. Au milieu de la conférence de presse, Poulin a souri. Gabrielle venait d’entrer dans la salle de presse.

Nicholas Richard La Presse

Gabrielle, une jeune fille venue voir ses idoles, portait le chandail canadien de Poulin. Elle a pris place au milieu des journalistes. À la fin de la conférence de presse, Danièle Sauvageau, l’une des plus grandes architectes du hockey féminin au Canada et l’une des initiatrices du Centre 21.02, à Verdun, où se tient l’évènement, a pris la parole :

« Ce n’est vraiment pas prévu, j’étais assise là et j’ai vu passer cette jeune fille avec le chandail de Marie-Philip, et je suis allée la chercher. C’est pour ça que ces filles-là font ça. Vous n’avez pas vu les yeux de cette petite fille ! Tout ça aujourd’hui, c’est pour ça qu’on fait ça. »

La petite Gabrielle est allée rejoindre les olympiennes et a pris une photo au côté de celle dont elle portait fièrement le chandail. Poulin a aussi pu signer son chandail.

« Ça fait chaud au cœur et ça arrive de plus en plus. J’étais en Beauce hier pour aller voir la partie de mon frère et la dose d’amour que l’on reçoit, on ne s’y habitue pas. Ça fait deux ans qu’on n’a pas rencontré les partisans et ça fait du bien », a confié Poulin après le point de presse.

Face à l’émerveillement

La foule était électrique au Centre 21.02 lors des demi-finales disputées samedi, surtout lors du deuxième match de la journée, alors que l’équipe Harvey’s (Montréal) affrontait l’équipe Banque Scotia (Calgary).

Les jeunes amateurs étaient tout aussi intenables dans la file d’attente pour recevoir des autographes. Les quatre olympiennes attendaient les partisans pour prendre des photos et signer chandails et casquettes.

Même après avoir offert des centaines de dédicaces et avoir pris des milliers de photos au cours de sa carrière, la capitaine d’Équipe Canada est toujours aussi fascinée de voir que les amateurs sont au rendez-vous.

Elle est d’autant plus touchée lorsque ce sont des jeunes qui se présentent devant elle : « Ils ne parlent pas beaucoup. Ils se présentent les yeux grands ouverts et avec le sourire. Pour nous, c’est une fierté de leur montrer nos médailles, et chaque fois qu’ils les prennent, ils n’en reviennent pas à quel point c’est lourd ! On ne s’habitue pas à voir leur sourire et leur émerveillement. On les fait rêver et c’est ce qui nous donne la motivation de nous lever le matin, sachant qu’il y a des petites filles et des petits garçons qui nous regardent. »

D’ailleurs, il y avait beaucoup de garçons à ce showcase. Mélodie Daoust n’en était pas surprise, car le hockey féminin prend de l’ampleur et elle est emballée de constater que leur succès ne touche pas seulement les filles : « J’ai un jeune garçon et il connaît le nom de toutes les filles de l’équipe, mais il ne connaît pas encore le nom de Sidney Crosby ou de Connor McDavid. Ça en dit long et je trouve ça vraiment intéressant. On donne espoir non seulement à des petites filles, mais aussi aux petits garçons, et c’est vraiment beau que tout le monde aille dans la même direction. »

Un évènement significatif

La tournée Secret Dream Gap Tour était de passage à Montréal et il est évident pour les olympiennes qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction. La rencontre avec les partisans est importante, mais le fait de confirmer que le hockey féminin n’est pas suivi seulement pendant la quinzaine olympique est aussi extrêmement porteur. Que les gens aient pris la peine de se déplacer pour voir jouer des hockeyeuses qui n’ont pas fait partie de l’équipe olympique est significatif. La gardienne Ann-Renée Desbiens, qui a fait la route de son Charlevoix natal pour être présente, a été impressionnée de voir l’accueil et la réponse des amateurs.

« C’est principalement pour ça qu’on joue au hockey. On voit plusieurs petites filles qui nous disent qu’elles nous ont regardées aux Olympiques et qu’elles aussi, elles rêvent de jouer pour le Canada. Ce genre d’évènement sert à ça. Plus on va amener de petites filles dans les arénas, plus ça va aider notre sport à grandir. »

Pour sa part, Daoust a pris le temps de souligner le travail du Centre 21.02 et de sa responsable Danièle Sauvageau, sans qui l’évènement n’aurait pu avoir lieu : « C’est un peu la réalisation de notre rêve. […] Célébrer ça ici, dans le nouvel amphithéâtre à Verdun, c’est génial pour nous, mais on donne aussi le droit aux jeunes filles de rêver et [on leur montre] que c’est possible de jouer au hockey. »

Laura Stacey a aussi mis en lumière le fait que le hockey féminin sera à sa juste place lorsque des ligues professionnelles et des investisseurs auront l’audace de faire partie de ce grand projet fédérateur. Elle a donné l’exemple du basketball, où la NBA et la NCAA font de fabuleux efforts pour offrir aux femmes une ligue, des conditions et une plateforme décentes et à la hauteur de leur talent. Au hockey, ça s’en vient. Tranquillement, mais sûrement.

Poulin abonde dans le même sens. Elle a été convoitée par l’organisation du Canadien de Montréal il y a quelque temps et, même si elle préfère ne pas trop s’avancer sur le sujet, elle reconnaît que le fait que des équipes professionnelles masculines s’intéressent au talent féminin est « flatteur et encourageant ».

Le hockey féminin n’a pas encore la reconnaissance qui lui est due, mais toutes les intervenantes du monde du hockey ont le sentiment de pousser dans la bonne direction. Avec des évènements comme celui de ce week-end et la manière dont les partisans ont répondu à l’appel, il y a moyen d’être optimistes.

« Le sport féminin prend de plus en plus d’importance […]. Ça se passe sous nos yeux, aujourd’hui », a conclu Stacey.

Les finales de ce tournoi auront lieu ce dimanche, toujours au Centre 21.02, à Verdun.