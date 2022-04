(Tampa) Ryan Poehling sera de retour dans la formation du Canadien, samedi soir à Tampa.

Richard Labbé La Presse

L’attaquant, qui n’a pas joué depuis le 13 mars, va reprendre une place comme centre du quatrième trio, en compagnie de Jesse Ylonen et Tyler Pitlick.

« Je veux juste être en mesure de bâtir sur le jeu que j’offrais avant cette pause, a-t-il expliqué au terme de l’entraînement du matin à Tampa. J’ai toujours eu la conviction d’être un joueur capable de jouer partout sur la patinoire, et je veux continuer ainsi. »

Poehling a fait savoir qu’il a récemment rencontré les entraîneurs du Canadien afin de discuter de son jeu. « Oui, on a eu des rencontres, et il faut que je joue de manière plus intelligente sur la patinoire, a-t-il ajouté. Il faut que je sois en mesure d’anticiper les jeux, de me placer aux bons endroits. »

Ce ne sera pas le seul changement à la formation montréalaise, et tout le monde sait déjà que ce match face au Lightning sera le premier de Jordan Harris dans la Ligue nationale.

PHOTO ANDRE PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Jordan Harris

Le jeune défenseur devrait amorcer le match en compagnie de David Savard, tandis que Chris Wideman et Laurent Dauphin seront laissés de côté.

« C’est bien pour les plus jeunes d’avoir ces occasions, a répondu le défenseur québécois. On peut bâtir quelque chose à partir des plus jeunes. Nous, les vétérans, c’est notre rôle que de les aider, comme d’autres l’ont fait pour nous auparavant. Jordan, c’est un jeune qui est calme, j’ai aimé ce que j’ai vu de lui jusqu’ici, la façon dont il patine. Il a beaucoup de mobilité, et j’ai hâte de le voir en situation de match. »

Martin St-Louis, de son côté, a répété qu’il est bien heureux d’être de retour par ici, mais qu’en même temps, il y a tout de même un match à disputer.

C’est Jake Allen qui sera devant le filet samedi soir face au Lightning. Le Canadien a par ailleurs annoncé que Carey Price a repris l’entraînement sur glace à Brossard.