Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Les Penguins se sauvent avec la victoire en troisième période

Le premier but en dix mois de Mark Friedman, inscrit tôt en troisième période, a ouvert les vannes pour les Penguins de Pittsburgh en route vers une victoire de 5-2 sur les Golden Knights de Vegas.

Le but de Friedman a donné une avance de 3-2 aux Pens avant de voir Bryan Rust enfiler son 20e pour gonfler le coussin des visiteurs. Friedman a battu le gardien Laurent Brossoit d’un tir des poignets vif à 3 : 49 de la troisième. Un premier but depuis mai 2021 pour le défenseur qui a été souvent laissé de côté cette saison.

Rust a creusé l’écart en profitant d’un avantage numérique avec un peu plus de cinq minutes à faire au match après que les Penguins eurent tué deux punitions consécutives. Ce but a scellé le sort des Golden Knights qui ont encaissé un troisième revers de suite.

Evan Rodrigues a complété le pointage dans un filet désert. Mike Matheson et Jeff Carter ont aussi participé à la production offensive des Penguins. Tristan Jarry s’est illustré devant le filet en résistant notamment à une énorme pression offensive des Knights en deuxième période. Il a effectué 39 arrêts pour mériter la victoire et permettre aux Pens de passer devant les Rangers de New York au deuxième rang de la section Métropolitaine.

Jake Eichel a marqué son quatrième but en moins d’un mois avec les Golden Knights. Alex Pietrangelo a aussi trouvé le fond du filet alors que Jonathan Marchessault a contribué avec deux mentions d’aide. Brossoit a stoppé 28 tirs.

Les Penguins ont récemment pris la mauvaise habitude de connaître de lents débuts de matchs, particulièrement à domicile, mais pas vendredi soir.

Ils ont pris d’assaut la zone adverse dès la mise en jeu initiale et Matheson a donné l’avance aux siens 1-0 en acceptant une superbe passe transversale de Sidney Crosby avant de battre Brossoit à 1 : 04.

Carter a doublé l’avance à 2 : 36 en deuxième période. Brossoit a d’abord frustré Brock McGinn en échappé, mais Carter suivait pour pousser le retour au fond du filet. La recrue Valtteri Puustinen, qui faisait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, a obtenu une mention d’aide sur le but.

Loin de s’effondrer, les Golden Knights ont enfin montré un signe de vie. Eichel a sauté sur une rondelle libre pour battre Jarry moins de deux minutes après le but de Carter.

Pietrangelo a ramené les Knights à égalité avant d’arriver à mi-chemin en deuxième période. Les visiteurs ont attaqué sans relâche tout au long de la période médiane, dominant la colonne des tirs au but 22-7, mais Jarry a été intraitable.

Will Graves, Associated Press