(Philadelphie) Les Flyers de Philadelphie ont consenti une prolongation de contrat de cinq ans et 25,5 millions US au défenseur Rasmus Ristolainen, a annoncé le directeur général et président des opérations hockey Chuck Fletcher jeudi.

La Presse Canadienne

Fletcher a notamment indiqué qu’il appréciait la dimension physique du jeu de Ristolainen à la ligne bleue des Flyers.

Ristolainen a marqué deux buts et amassé 11 mentions d’aide en 49 matchs cette saison, sa première avec les Flyers. Il affiche aussi un temps de jeu moyen de 21 : 22 par match, ce qui lui permet de se classer au troisième rang de son équipe parmi les joueurs qui ont disputé 10 matchs ou plus cette saison.

Le Finlandais âgé de 27 ans domine les Flyers au chapitre des mises en échec (177), et occupe le troisième rang de son équipe pour les tirs bloqués (90).

Ristolainen a été acquis des Sabres de Buffalo le 23 juillet 2021, en retour du premier choix des Flyers (13e au total) au repêchage de la LNH en 2021, de leur choix de deuxième tour en 2023 et du défenseur Robert Hagg. Ristolainen, qui a été sélectionné par les Sabres au huitième rang du repêchage de la LNH en 2013, totalise 48 buts et 210 mentions d’assistance en 591 parties en carrière dans le circuit Bettman.

« Je suis très heureux, car je voulais rester ici. C’est merveilleux d’avoir pu nous entendre avant la date limite des transactions, a noté Ristolainen. J’adore cette ville. J’adore les partisans. J’adore mes coéquipiers et je veux être ici pour contribuer à la relance de l’équipe l’an prochain. »