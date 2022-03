Lisez les comptes-rendus des matchs disputés jeudi soir dans la LNH.

Dmitry Orlov et Martin Fehervary ont aussi fait mouche dans la première victoire des Capitals à domicile depuis le 22 janvier. Anthony Mantha a effectué un retour au jeu, lui qui a été tenu à l’écart depuis le 4 novembre.

Malgré l’invasion de l’Ukraine par la Russie ordonnée par le président qu’il a longtemps soutenu, Ovechkin – le visage de l’équipe basée à la capitale américaine – a été chaudement acclamé par des chants « Ovi ! Ovi ! » après son dernier but.

Ovechkin a marqué son 33 e filet de la saison et son 763 e en carrière pour s’approcher à trois réussites de Jaromir Jagr et du troisième échelon du classement des meilleurs buteurs dans l’histoire de la LNH.

Alex Ovechkin et Evgeny Kuznetsov ont touché la cible en avantage numérique, Vitek Vanecek a stoppé les 36 tirs dirigés à son endroit et les Capitals de Washington ont mis à une séquence de trois revers en défaisant les meneurs de l’Association Est, les Hurricanes de la Caroline, 4-0, jeudi.

Scott Laughton, Patrick Brown, Travis Konecny et James van Riemsdyk ont marqué pour les Flyers. Carter Hart a fait 33 arrêts.

Jonas Brodin et Matt Boldy ont marqué à 25 secondes d’intervalle pour le Wild, qui stoppait une série de quatre défaites.

Cam Talbot (33) et James van Riemsdyk (25)

Les Penguins ont le dessus sur le Lightning

PHOTO KIM KLEMENT, USA TODAY SPORTS Jake Guentzel (59) est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué.

Evgeni Malkin a récolté un but et deux aides, Tristan Jarry a stoppé 20 tirs et les Penguins de Pittsburgh ont rossé le Lightning de Tampa Bay 5-1, jeudi.

L’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper, a été expulsé de la rencontre vers la fin du deuxième engagement en raison d’un échange musclé entre le pilote et les officiels. Le Lightning venait de recevoir une pénalité mineure supplémentaire après une mêlée.

Sidney Crosby, Danton Heinen, Brock McGinn et Jake Guentzel ont aussi fait vibrer les cordages pour les Penguins, qui ont remporté huit de leurs neuf derniers matchs sur la route.

Andrei Vasilevskiy a effectué 35 arrêts dans la défaite.

Pierre-Édouard Bellemare a été l’unique buteur du Lightning, qui a vu sa séquence de cinq victoires prendre fin.

