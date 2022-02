Consultez les comptes rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Associated Press

Dylan Larkin, Gustav Lindstrom – avec son premier en carrière –, Lucas Raymond et Sam Gagner ont fait mouche pour les Red Wings. La formation du Michigan s’était approchée à un but du Wild avec 1 : 46 à faire au cadran.

Joel Eriksson Ek, Kirill Kaprizov – à deux reprises – et Ryan Hartman ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour le Wild. Mats Zuccarello a récolté trois mentions d’assistance pour le Wild qui a remporté ses six derniers matchs à domicile.

La recrue Matthew Boldy a inscrit son premier tour du chapeau en carrière, en plus d’obtenir une aide, pour mener le Wild du Minnesota a une victoire de 7-4 contre les Red Wings de Detroit, lundi.

Mitch Marner obtient son 400e point en carrière dans une victoire des Maple Leafs

PHOTO JOE NICHOLSON, USA TODAY SPORTS Mitchell Marner (16)

Mitch Marner a inscrit un but et a récolté deux aides et les Maple Leafs de Toronto ont mis fin à une séquence de deux revers avec une victoire de 6-2 contre le Kraken de Seattle, lundi.

Marner est devenu le deuxième joueur de l’encan de 2015 à atteindre le plateau des 400 points en carrière, rejoignant Connor McDavid dans le club sélect. Il a amassé 22 points à ses 11 derniers matchs.

Alex Kerfoot, Michael Bunting, David Kampf, Ondrej Kase et Jake Muzzin ont également touché la cible pour les Maple Leafs.

Jack Campbell a réalisé 23 arrêts dans la victoire.

Calle Jarnkrok et Jared McCann ont fait vibrer les cordages pour le Kraken.

Philipp Grubauer a accordé 3 buts sur 11 tirs avant d’être remplacé par Chris Driedger, qui a stoppé 11 des 14 tirs auxquels il a fait face.

Associated press