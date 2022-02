Dominique Ducharme et Claude Julien

Claude Julien : « Je me sens vraiment mal pour Dominique »

Claude Julien a été congédié par les Canadiens en 2021. Son successeur, Dominique Ducharme, a à son tour été remercié, moins d’un an seulement après avoir remplacé Julien, à la base, par intérim. Fraîchement débarqué à Pékin pour diriger l’équipe canadienne masculine de hockey, Julien est compatissant à l’égard de Ducharme et reconnaît qu’il a dû se débrouiller dans des conditions loin d’être évidentes.

Nicholas Richard La Presse

Même s’il se remet d’une lourde opération, l’ancien pilote des Bruins et des Canadiens a été très lucide concernant la situation autour du poste d’entraîneur-chef chez le Tricolore. Lorsque Alexandre Gascon, de Radio-Canada, lui a demandé de livrer ses commentaires à propos du sort réservé à Ducharme, Julien n’est pas passé par quatre chemins : « Je me sens vraiment mal pour Dominique, parce que c’est un bon jeune entraîneur et il a un beau futur devant lui. Il a été pris dans une situation qui n’était pas facile. »

Le champion de la Coupe Stanley comprend que son ancien adjoint derrière le banc a quand même dû négocier avec de nombreux joueurs blessés en plus de la COVID-19 qui s’est invitée dans le vestiaire.

À son avis, il ne faut pas juger uniquement les qualités d’entraîneur de Ducharme et le rendement de l’équipe, parce qu’il faut tenir compte de beaucoup d’impondérables.

« Je pense que le Canadien n’aurait pas pu passer à travers plus de malchances. »

Julien a passé près de sept saisons derrière le banc de l’équipe de son enfance et il souhaite ardemment que toute l’organisation connaisse de meilleurs jours sous peu : « C’est difficile parce que c’est une organisation qui a tellement de fierté, mais c’est difficile pour tout le monde présentement. »

Julien tentera maintenant d’amener son équipe sur le podium. Le Canada affrontera ses rivaux américains vendredi soir dans le cadre du tour préliminaire.