Consultez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Stephen Whyno, Associated Press

Les deux clubs seront en action à nouveau jeudi : les Jets à Nashville et les Capitals à Boston.

Connor Hellebuyck a bloqué 27 tirs pour les Jets, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Dmitry Orlov et Aliaksei Protas ont réussi les autres buts de Washington.

Vitek Vanecek a vite permis deux buts, avant de conclure le match avec 30 arrêts. Kyle Connor et Cole Perfetti ont marqué à 1 : 02 et 2 : 20, au premier tiers.

Alexander Ovechkin a signé un 27 e but, lui qui mène la ligue à ce niveau. Ovechkin a fait mouche tard au premier vingt, suite à une longue passe de Garnet Hathaway.

Pierre-Luc Dubois des Jets avait créé l’égalité à 18 : 55 au troisième vingt, grâce à son 16e but de la campagne.

Tom Wilson a marqué 26 secondes après le début de la prolongation et les Capitals de Washington ont battu les Jets de Winnipeg 4-3, mardi.

Dan Gelston, Associated Press

Semyon Varlamov a fait 31 arrêts, étant battu par James van Riemsdyk, Travis Konecny et Claude Giroux.

C’était un premier but dans la Ligue nationale pour Salo, un choix de 2 e tour en 2017. Le Finlandais de 23 ans a touché la cible d’un tir frappé du haut de l’enclave, après avoir été repéré par Mathew Barzal.

Casey Cizikas a nivelé le score à 15 : 32 au troisième tiers. Robin Salo et Josh Bailey avaient marqué lors des périodes précédentes.

Oliver Wahlstrom a fait la différence au neuvième tour de la fusillade et les Islanders de New York ont battu les Flyers de Philadelphie 4-3, mardi.

Le gardien Carter Hart, Jean-Gabriel Pageau et Ivan Provorov

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS

Les Hurricanes se moquent des Bruins 7-1

PHOTO BOB DECHIARA, USA TODAY SPORTS Jesperi Kotkaniemi a marqué deux des cinq buts des siens en première période.

Jesperi Kotkaniemi a marqué deux des cinq buts des siens en première période, Jaccob Slavin a ajouté un but et deux mentions d’aide après une absence de deux matchs, et les Hurricanes de la Caroline ont mis fin à la séquence de cinq victoires des Bruins de Boston avec un gain de 7-1, mardi soir.

Teuvo Teravainen, Seth Jarvis, Derek Stepan et Andrei Svechnikov ont également touché la cible pour les Hurricanes, qui ont gagné leurs deux dernières sorties et sept de leurs neuf dernières rencontres.

Pour les Hurricanes, il s’agissait d’une première partie à l’étranger en 17 jours à cause de reports causés par la COVID-19.

Cette défaite par un écart de six buts est la pire des Bruins cette saison. Dans la victoire, le gardien Frederik Andersen a bloqué 31 rondelles.

L’explosion rapide des Hurricanes a forcé les Bruins à retirer le gardien Tuukka Rask et à le remplacer par Linus Ullmark. Rask avait concédé cinq buts en 12 tirs au premier vingt.

C’était la première fois que les Bruins accordaient cinq buts en première période depuis le 3 mars 2008 à Washington.

Ullmark a joué le reste du match et a stoppé 20 rondelles. Patrice Bergeron a été l’unique buteur des Bruins, lors d’un avantage numérique.

Kotkaniemi a porté le score 2-0 en première période et a inscrit le troisième but des Hurricanes à 11 : 26, 13 secondes après le but de Bergeron.

Kyle Hightower, Associated Press