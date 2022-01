Les Oilers ont placé les attaquants Warren Foegele et Tyler Benson (notre photo) dans les protocoles de la LNH, dimanche, une journée après que cinq de leurs coéquipiers et six membres de l’organisation eurent été ajoutés à la liste.

PHOTO ELAINE THOMPSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Edmonton) La LNH a reporté deux matchs en raison de problèmes liés à la COVID-19 et cette décision a affecté les Oilers d’Edmonton et les Devils du New Jersey.

La Presse Canadienne

Le match à domicile des Oilers contre les Sénateurs d’Ottawa, prévu lundi, aura plutôt lieu samedi au Rogers Place, selon ce que la LNH a partagé dans un communiqué.

Une nouvelle date de reprise pour le duel de lundi entre les Devils et le Lightning de Tampa Bay n’a toujours pas été déterminée.

Les Oilers ont placé les attaquants Warren Foegele et Tyler Benson dans les protocoles de la LNH, dimanche, une journée après que cinq de leurs coéquipiers et six membres de l’organisation eurent été ajoutés à la liste.

L’entraînement de dimanche a été annulé, ont affirmé les Oilers.

Pendant ce temps, les Sénateurs n’ont disputé qu’un seul match depuis le 18 décembre. Ils ne reprendront pas l’action avant jeudi soir, à Calgary.