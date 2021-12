C’est finalement devant des gradins remplis seulement à moitié qu’aura lieu le Championnat du monde junior de hockey… Si rien ne change d’ici au 26 décembre.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a en effet annoncé mardi que les amphithéâtres pouvant accueillir plus de 1000 spectateurs ne peuvent être remplis qu’à 50 % de leur capacité.

Devant l’escalade des cas de COVID-19 dans la province, le gouvernement albertain a également indiqué que la vente de nourriture et de breuvages serait interdite dans les arénas.

Avec ces mesures, les capacités actuellement prévues sont donc de 9250 spectateurs au Rogers Place d’Edmonton, et de 3555 spectateurs au Peavey Mart Centrium de Red Deer.

« Hockey Canada appuie pleinement la décision prise par la province de l’Alberta, et nous allons continuer de faire notre part pour assurer la santé et la sécurité de tous les participants du Mondial junior et de la population en général », a déclaré Hockey Canada, dans un communiqué.

Le bilan de mardi faisait état de 786 nouveaux cas de COVID-19 en Alberta, dont 564 du variant Omicron. La croissance exponentielle de ce variant se poursuit ; le bilan de la fin de semaine faisait état de 872 cas d’Omicron sur trois jours (moyenne de 291 par jour).

« Si vous avez un résultat positif, tenez simplement pour acquis que c’est le variant Omicron », a laissé tomber la Dre Deena Hinsaw, la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, confirmant ainsi qu’il s’agissait du variant dominant en circulation.

Pour l’heure, chaque équipe doit disputer un match préparatoire en attendant le début officiel du Championnat du monde, le 26 décembre. À l’origine, il y en avait trois au programme par équipe.

Ces rencontres auront toutes lieu le 23 décembre. Le Canada a rendez-vous avec la Russie en soirée au Rogers Place.