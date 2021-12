Le Canadien de Montréal a de nouveau joué dans un aréna vide. Il retrouvera ses partisans après les Fêtes, mais il ne pourra pas tous les accueillir.

Simon-Olivier Lorange La Presse

La capacité des amphithéâtres de la province sera réduite de 50 % à compter de lundi, a annoncé le gouvernement du Québec. Cette exigence s’inscrit dans le resserrement majeur des mesures sanitaires visant à contrôler l’explosion des cas de COVID-19. La joute de jeudi soir, au Centre Bell, a toutefois été présentée à huis clos.

Les détenteurs d’abonnement ont reçu, un peu avant 17 h, un courriel les informant que la rencontre contre les Flyers de Philadelphie serait disputée sans spectateurs. La missive indiquait toutefois que cette mesure concernait uniquement cette joute. Ce préavis minimal était inévitable : l’organisation affirme avoir dû réagir très rapidement après avoir reçu une demande de la Santé publique du Québec en fin d’après-midi.

Le sort du dernier match de l’année 2021, prévu samedi contre les Bruins de Boston, reste encore à déterminer. Le Canadien doit publier une mise à jour à ce sujet samedi matin.

On peut cependant se demander si ce duel aura même lieu : en début de soirée, jeudi, les Bruins ont vu passer à sept leur nombre de joueurs soumis au protocole de surveillance de la COVID-19 prévu par la LNH, en plus de deux membres de leur personnel. L’équipe jouait contre les Islanders à Long Island, jeudi soir, et a déjà prévenu qu’elle passerait une nuit additionnelle à New York afin de retarder son entrée au Canada. Un cas positif détecté au nord de la frontière imposerait en effet à la personne concernée d’observer une quarantaine avant de retourner aux États-Unis.

Dans tous les cas, le Canadien disputera ses six matchs suivants sur la route et ne sera de retour à la maison que le 4 janvier. Il jouera alors dans une enceinte qu’on présume remplie à moitié.

Plusieurs équipes du circuit composent actuellement avec des éclosions de petite à grande envergure – les Flames de Calgary ont jusqu’ici inscrit le nom de 17 personnes au protocole de la COVID-19. Aucun joueur du CH n’est actuellement atteint par le coronavirus. Brendan Gallagher et Sami Niku ont récemment dû quitter l’entourage de l’équipe après l’avoir contracté, mais ils ont depuis repris l’entraînement. Ils pourraient jouer à compter de lundi.

Boxe

Un gala de boxe organisé par le Groupe Yvon Michel (GYM) doit par ailleurs avoir lieu ce vendredi au Centre Bell. Les pugilistes Marie-Eve Dicaire et Artur Beterbiev sont les têtes d’affiche de cette soirée.

« Pour le moment les plans pour le gala ne sont pas changés. Jusqu’à preuve du contraire on vous attend », a écrit sur Twitter le promoteur Yvon Michel.

Si la survie de l’évènement ne semble pas, a priori, menacée, il n’est pas clair si des spectateurs y assisteront. Et, si oui, combien seront admis.

Le gala est prévu en formule « théâtre » devant un maximum de 5000 personnes. Même si tous les billets étaient vendus, ce nombre équivaudrait environ au quart de la capacité de l’amphithéâtre.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec, quant à elle, n’a plus qu’une journée d’activités prévue à son calendrier avant une pause de 10 jours. Les cinq rencontres disputées dans la province samedi devraient être présentées devant des foules habituelles. La direction du circuit rencontrera les équipes au cours du week-end afin de faire le point sur la situation et demeurera en contact avec la Santé publique, nous a écrit un porte-parole.

Interrogé sur les évènements prévus dans les arénas ou salles de spectacle de la province au cours du week-end, le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique, a indiqué que des « discussions » devaient avoir lieu.

« On n’a pas fait le répertoire de tout ce qui va se passer », a-t-il dit durant le point de presse du gouvernement. Dans le cas spécifique du Centre Bell, « on a agi rapidement, de façon exceptionnelle ». En ce qui concerne les autres lieux, « on va faire une évaluation de risque ».

En fin de soirée, le Rocket de Laval, club-école du Tricolore dans la Ligue américaine, a fait savoir que son match de vendredi, contre les Bruins de Providence, sera lui aussi disputé à huis clos.

Évolution

Après avoir disputé toute sa saison 2020-2021 à huis clos, le CH avait pu renouer avec ses partisans au mois de mai dernier ; 2500 personnes avaient été admises à compter du match numéro 6 de la série opposant les Montréalais aux Maple Leafs de Toronto. Quelques semaines plus tard, la capacité avait été haussée à 3500, alors que s’amorçait la finale d’association face aux Golden Knights de Vegas.

L’organisation avait ensuite fait des démarches auprès de Québec afin que 10 500 spectateurs soient admis au Centre Bell. À quelques jours du début de la finale de la Coupe Stanley, France-Margaret Bélanger, qui est aujourd’hui présidente, sports et divertissement du Groupe CH, avait livré un plaidoyer public lors d’une sortie médiatique. La Santé publique avait toutefois refusé cette demande.

La présente saison s’est jusqu’ici disputée devant des salles combles — enfin presque, car malgré 21 302 sièges disponibles, une moyenne de 19 891 personnes ont franchi les tourniquets pour les 15 parties locales du club. Il s’agissait toutefois du plus haut total de la LNH.

Dans une déclaration écrite, Mme Bélanger a rappelé, jeudi soir, qu’aucun cas de COVID-19 n’avait été signalé chez les spectateurs de l’amphithéâtre depuis leur retour dans l’édifice l’été dernier.

« Nous sommes fiers du travail accompli par nos équipes depuis la réouverture du Centre Bell. Nous maintiendrons nos standards d’excellence », a-t-elle conclu.