Richard Labbé La Presse

Revoici Charlie Lindgren !

Bien honnêtement, ce n’est pas le rôle d’un journaliste de se ranger derrière un joueur, mais il y a des fois où l’on se surprend à « prendre » pour un joueur et à lui souhaiter juste du bon, et c’est le cas en ce qui concerne Charlie Lindgren. Car ce gardien est un chic type, le genre à avoir attendu très longtemps dans les rangs mineurs. Après avoir passé, donc, de très longues semaines dans la Ligue américaine, Lindgren, 27 ans, a obtenu un premier départ dans la LNH cette saison, menant les Blues à une victoire de 6-2 sur les Red Wings de Detroit, jeudi soir à St. Louis. C’est ce qu’on appelle profiter des circonstances ; il est le quatrième gardien employé par le club à la note bleue cette saison, après Jordan Binnington (absent en raison du protocole de la COVID-19), Ville Husso (blessé) et Joel Hofer. Il s’agissait pour Lindgren d’un premier départ dans la LNH depuis son match du 7 mars 2020, alors qu’il jouait pour le Canadien.

Party COVID-19 chez les Blues

Décidément, cette foutue COVID-19 nous rappelle le robot T-1000 dans le classique Terminator : Judgement Day : chaque fois qu’on la croit au sol, elle se relève. Ainsi, la COVID-19 a décidé de s’inviter chez les Blues, et pas à peu près. Le club de St. Louis a dû disputer son dernier match avec une formation de seulement 17 joueurs, un de moins que la limite habituelle de 18, et ce, pour la deuxième rencontre de suite. En tout, les Blues se retrouvent avec six joueurs sur la liste des blessés, et trois autres qui suivent le protocole de la COVID-19. Le club n’a pas été en mesure d’effectuer un rappel de son club-école en raison des contraintes du plafond salarial. Malgré toutes ces embûches, les Blues s’en sortent mieux que d’autres, et la victoire de jeudi soir a été leur sixième d’affilée à domicile.

Vous connaissez Kyle Konin ?

PHOTO CHRIS O’MEARA, ASSOCIATED PRESS Kyle Konin

Il se passe des choses étranges dans cette ligue en raison de la pandémie, et les Blues l’ont réalisé une fois de plus la semaine dernière. À cause de la COVID-19 et des contraintes relatives au plafond salarial, ils ont dû embaucher, pour un soir seulement, un certain Kyle Konin à titre de gardien réserviste. Konin est d’ordinaire un gardien d’urgence à Tampa Bay pour le Lightning, et ce jeune homme de 23 ans possède sa propre entreprise de peinture pour masques de gardien. Il s’est donc retrouvé gardien réserviste des Blues pour leur match du 2 décembre contre le Lightning. Pour ceux qui aimeraient faire peindre un masque par le désormais célèbre Konin, son entreprise se nomme Nujax Airbrush.

Perron bientôt de retour ?

PHOTO JOSIE LEPE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS David Perron

Blessé, David Perron n’a pas joué depuis le 26 novembre, et il a dû rater les six derniers matchs de son équipe. Mais il a repris l’entraînement jeudi, et il prépare lentement mais sûrement son retour au jeu. Avant de tomber au combat, l’attaquant québécois connaissait un excellent début de saison, avec tout une moyenne tout près d’un point par match (18 points en 20 rencontres, pour être précis). Et même s’il a raté ces six matchs, Perron est le cinquième marqueur du club cette saison.

Le rêve de Nathan Walker

PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Nathan Walker après son tour du chapeau, jeudi dernier

Il est impossible de ne pas apprécier Nathan Walker. D’abord, parce qu’il est originaire du pays de Galles, un endroit qui n’est pas exactement reconnu pour la qualité de ses programmes de hockey. Ensuite, parce qu’il a grandi en Australie, et qui n’aime pas les Australiens ? Enfin, parce que cet attaquant de 27 ans n’est pas un lâcheur. Choix de troisième tour des Capitals en 2014, Walker n’a disputé que 10 matchs avec le club de Washington avant d’être cédé au ballottage. Les Blues lui ont offert l’été dernier un contrat de deux ans à deux volets, il a disputé son premier match de la saison avec l’équipe jeudi soir… et il a sauté sur l’occasion pour s’offrir un tour du chapeau, un exploit que bien peu d’Australiens ont accompli. On en profite pour rappeler aux plus jeunes de ne jamais abandonner leurs rêves…