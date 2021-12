Jeff Gorton n’a pas mis de temps à se mettre en marche. Le Canadien a réclamé samedi le défenseur Kale Clague au ballottage. Clague y avait été soumis par les Kings de Los Angeles.

Guillaume Lefrançois La Presse

L’athlète de 23 ans tire de la gauche, mais il a souvent été employé à droite cette saison.

Le Tricolore est actuellement privé de deux vétérans en défense, soit Joel Edmundson et Jeff Petry.

Clague a été un choix de 2e tour (51e au total) des Kings en 2016. Il compte 5 passes en 11 matchs cette saison, et a aussi inscrit 4 points en 5 matchs dans la Ligue américaine. La saison dernière, il avait amassé 6 aides en 18 sorties.

Clague a joué son hockey junior dans la Ligue de l’Ouest (WHL), avec Brandon, puis avec Moose Jaw, où il a été coéquipier de l’espoir du Canadien Josh Brook. Le Saskatchewanais a aussi participé deux fois au Championnat du monde junior, en 2017 et en 2018, sous les ordres de Dominique Ducharme, actuel entraîneur-chef du Canadien. En 2018, année où la formation canadienne a remporté la médaille d’or, Trevor Letowski était l’adjoint de Ducharme, poste qu’il occupe aussi aujourd’hui à Montréal.

Clague totalise 129 matchs d’expérience dans la Ligue américaine. Il y a démontré un certain potentiel offensif en amassant 70 points.

Clague a eu une belle occasion de se mettre en valeur cette saison à Los Angeles, avec les blessures à Drew Doughty et Sean Walker. Il a joué 17 min 50 s par match, et a eu droit en moyenne à plus de 3 minutes de jeu en avantage numérique. Pendant les 37 minutes qu’il a passées sur la patinoire en supériorité numérique, les Kings ont inscrit 3 buts, dont celui-ci contre le Canadien le 30 octobre dernier, justement préparé par Clague.

L’arrivée de Clague constitue donc la première acquisition faite par le Canadien depuis l’arrivée de Gorton comme vice-président aux opérations hockey.