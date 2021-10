PHOTO PAUL VERNON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Columbus) L’attaquant des Blue Jackets de Columbus Max Domi ratera de deux à quatre semaines de jeu en raison d’une fracture à une côte.

La Presse Canadienne

L’équipe en a fait l’annonce lundi, mentionnant que le joueur de centre de 26 ans s’était blessé lors de la victoire de samedi, contre le Kraken de Seattle.

Domi jouait bien cette saison, après s’être remis d’une intervention chirurgicale à l’épaule subie le 4 juin.

Domi a récolté un but et trois aides cette saison pour les Blue Jackets, qui ont remporté leurs deux premières parties de la campagne. Il avait obtenu une mention d’assistance sur le but vainqueur en prolongation de Patrik Laine, contre le Kraken.

Domi a amassé 10 buts et 18 assistances en 56 matchs avec les Blue Jackets la saison dernière. La troupe de Columbus reprendra l’action mardi soir, à Detroit.

Yegor Chinakhov pourrait effectuer ses débuts dans la LNH en remplacement de Domi. Le Russe de 20 ans a été sélectionné au 21e rang du repêchage de 2020.